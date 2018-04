Alumnes i professors d'un institut de Montcada es tanquen al centre en contra del trasllat d'un cicle de FP

L'Institut La Ferreria de Montcada i Reixac es mobilitza per denunciar el tancament, el curs que ve, del cicle de formació professional (FP) de documentació sanitària. El centre denuncia que després de deu anys el curs s'elimina per obrir-se de nou a Terrassa, malgrat que a Montcada ja té molta demanda (les 60 places dels dos cursos estan ocupades). Consultat per l'ARA, el departament d'Ensenyament ha explicat que s'ha volgut equilibrar l'oferta formativa de FP al territori i que a Terrassa no hi havia oferta pública de cicles formatius de sanitat. A més, defensen que Montcada no es queda sense oferta sanitària, perquè l'institut conservarà els cicles de pròtesis dental i higiene bucodental. Tot i així, a La Ferreria ja preveuen mobilitzacions contra la decisió d'Ensenyament.

Després de dues concentracions davant dels serveis territorials del Vallès i del departament d'Ensenyament al mes de març, l'assemblea de professors i alumnes, acompanyada de representants sindicals, té previst manifestar-se aquest divendres pels carrers de Montcada, des de l'institut fins a l'Ajuntament. Després es tancaran a l'institut per passar-hi la nit.

"No entenem aquesta decisió: el nivell de matriculació és molt bo i les enquestes als alumnes sempre són molt positives. No hi ha motius per traslladar el cicle", apunten fonts del professorat, que defensen que si es vol més oferta a Terrassa es poden obrir noves places o bé buscar un altre àmbit, i que no cal "eliminar" línies que ja funcionen. El cicle, que va obrir-se fa deu anys, té un alt nivell d'inserció: el 71,8% dels alumnes treballen al cap de 9 mesos, un 42,6% dels quals en l'especialitat.

Un dels sindicats que donen suport a les reivindicacions de l'institut és la CGT, que ha emès un comunicat per denunciar la "manca de transparència" del pla territorial de FP del departament, que asseguren que "respon a les polítiques de retallades i privatització dels últims anys". "Exigim l'aturada dels tancaments previstos i l'augment de l'oferta formativa en els centres i territoris amb necessitats d'inserció laboral al mercat de treball", diuen al text.

CCOO també dona suport a les reivindicacions de La Ferreria. Segons el sindicat, l'oferta pública al Vallès Occidental d'aquesta especialitat és del 50% del total i es limita a l'Institut de La Ferreria, cosa que, afirma CCOO, "limita" l'accés a la formació i les oportunitats de treball a les famílies amb menys recursos econòmics.