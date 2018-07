Un intent de “frau” deixa Llavaneres sense xiringuitos

Els banyistes de Sant Andreu de Llavaneres s’han quedat sense xiringuitos. Aquest estiu no podran gaudir del típic refresc en banyador a peu de platja. Adeu també a la possibilitat de comprar una ampolla d’aigua fresca sense calçar-se o de fer el vermut a pocs metres de la tovallola...

Alguns veïns ja s’han queixat, però si no hi haurà xiringuitos és perquè el consistori ha declarat desert el concurs públic. El motiu d’aquesta decisió és que han detectat que les empreses licitadores poden haver comès, segons fonts consistorials, un “frau”. Concretament, tenen indicis que fan pensar que els propietaris van pactar amb anterioritat que es repartirien els dos xiringuitos del municipi per evitar haver de competir entre ells. L’Ajuntament considera que han pogut falsejar la competència -en termes jurídics, incórrer en pràctiques col·lusòries -. “Si haguéssim resolt el concurs, els polítics no hauríem actuat correctament”, ha explicat l’alcalde de la localitat maresmenca, Joan Mora, en declaracions a l’ARA.

“El frau”, pas a pas

L’alarma va saltar el 2 de maig, quan, abans d’obrir els sobres de les propostes d’explotació, la mesa de contractació es va trobar amb un grapat de renúncies sobre la taula. Els licitadors havien retirat 8 candidatures, tant per a la gestió del xiringuito de la platja de l’Estació com per al de Les Barques. A més, ho havien fet l’un darrere l’altre, “de manera gairebé simultània”, segons recull l’acta pública. I “coordinada”, en paraules de l’alcalde.

Per a més inri, la majoria de documents presentaven una tipografia “idèntica”, s’havien presentat amb el mateix tipus de sobre i contenien les mateixes errades tipogràfiques. Totes aquestes coincidències fan pensar que les renúncies de les dues empreses havien estat pactades.

De resultes d’aquestes renúncies, només quedava una proposta d’explotació per a cada xiringuito. “Quan s’adonen que només són dos administradors concursant, es posen d’acord per repartir-se els xiringuitos”, assegura el regidor d’Urbanisme, Josep Ruiz. Efectivament, si el concurs s’hagués tirat endavant, cada administrador hauria obtingut la llicència d’explotació d’un xiringuito.

Malgrat els perjudicis, els banyistes consultats es fan càrrec de l’actuació del govern. Montse Gonzàlez Felip, que viu a la localitat des de fa molts anys i és una habitual d’aquestes platges, opina: “És molt còmode i pràctic tenir aquest servei a la sorra, però m’alegra saber que el meu ajuntament ha actuat amb seriositat”.

Això sí, Ruiz creu que els implicats ho van fer “sense mala fe”. De fet, es dona el cas que tots dos ja havien treballat per al consistori: havien regentat els dos xiringuitos de Sant Andreu de Llavaneres els últims anys.

Un dels concursants retirats és l’empresa familiar Safri Restaurants SL, que ja ha interposat un recurs perquè està en desacord amb la versió del consistori. Diuen que ells van presentar la renúncia perquè el banc els va denegar un préstec amb què comptaven, no per un tripijoc. Ara bé, en declaracions al diari ARA, sí que confessen que van comunicar la retirada a la competència. “Esclar que hem parlat! ¿Que això és repartir-se el mercat? És una interpretació agafada amb pinces”, asseguren.

Sense denúncia

Ara per ara, el consistori no denunciarà ni sancionarà les empreses. Argumenten que si el concurs s’hagués convocat uns mesos més tard, sí que s’haurien vist obligats a comunicar el cas. S’emparen en el fet que la nova llei de contractes del sector públic, que incorpora aquest aspecte, va entrar en vigor després de la convocatòria del concurs. Però el govern local sí que està estudiant, de cara a l’any que ve, la possibilitat de multar els licitadors que retirin les propostes.