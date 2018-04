Tres dels investigats per la vaga del 3-O a Tarragona no compareixen davant el jutge

Tres dels investigats per la vaga general del 3-O a Tarragona s'han negat a comparèixer aquest dijous davant el jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat, que els havia citat a declarar per un presumpte delicte de desordres públics. Es tracta dels dos regidors de la CUP a l'Ajuntament i una altra persona. Tots tres han explicat que no compareixeran voluntàriament davant el jutge perquè consideren que la causa respon a un "muntatge" policial i judicial de tipus polític. En cas que es dicti una ordre de detenció, han avançat que no prestaran declaració.

Els altres dos investigats sí que han comparegut davant el jutjat, però s'han acollit al seu dret de no declarar. L'advocat que els defensa ha demanat que s'arxivi el cas i ha recordat que les citacions es deriven d'un atestat dels Mossos d'Esquadra tot i que els agents no els van identificar. Segons l'expedient, estaven a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona el matí del 3-O i se'ls investiga per desordres públics.