Investiguen 51 persones pels talls a la N-II del 3 d'octubre i el 8 de novembre

Un jutge d'Igualada investiga 51 persones pels talls a la carretera Nacional II que es van produir durant les manifestacions del 3 d'octubre i el 8 de novembre en contra de les càrregues policials de l'1-O i l'empresonament dels consellers del Govern. Inicialment, el magistrat els atribueix un delicte de desordres públics, i els ha citat a declarar a partir del març.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, la causa es va obrir arran d'una denúncia dels Mossos d'Esquadra, que és el cos policial que aquells dies va identificar els manifestants que van tallar la carretera.

Els 51 investigats estan començant a rebre les notificacions amb la citació per anar a declarar. Segons l'ACN, en el document també els informen que si no s'hi presenten els podrien multar. En un comunicat, el CDR d'Igualada qualifica aquestes citacions d'"atac col·lectiu" i avisa que no deixarà sols els investigats. El col·lectiu es planteja articular una resposta col·lectiva i ha posat en marxa una adreça de correu (suportoctubre@protonmail.com) per coordinar els investigats i buscar assessorament legal.