El Don Joan estafador va donar un anell a una dona com a garantia que li tornaria 2.500 euros que era de bijuteria

El Don Joan estafador continua el seu periple pels tribunals després de les múltiples denúncies de dones que encara esperen que els torni els diners que li van deixar després que els digués que l'havien robat, que estava malalt i necessitava pagar un tractament o que era un inversor de borsa i que en quatre dies li donaria benefici, com en el cas que es jutjava avui a Barcelona. Segons la denunciant, l'acusat li va donar un anell com a garantia que li tornaria els 2.500 euros que li va deixar el 2016. Quan el va anar a taxar va adonar-se que era de bijuteria. "Era un canvi i semblava més contenta amb l'anell que amb els diners", ha al·legat al judici l'acusat, que ha assegurat que estaria disposat a tornar els diners a canvi de recuperar l'anell.

La denunciant assegura que Albert Cavallé li va dir que era un 'broker'. "Em vaig creure que era un inversor de borsa per la seva manera de parlar, de comportar-se, per tot", ha explicat la dona. Segons la seva denúncia i el relat que en fa la fiscalia, Cavallé li va prometre que si li deixava 2.500 euros al cap de quatre dies li tornaria amb més beneficis. Ell ho ha negat. Ha assegurat que des del primer moment que va conèixer la víctima en un xat de cites li va dir que no tenia feina i que el fet que li demanés diners va ser un "bescanvi entre amics".

La defensa de Cavallé ha impugnat els missatges i converses perquè s'han aportat sense els números de telèfon dels mòbils des d'on es van produir i considera que no hi ha cap garantia que s'hagin manipulat. En canvi, però, l'acusat ha acabat admetent al final del judici l'auditoria d'alguns d'aquests àudios.

Complot

Fins ara l'acusat ha sortit absolt de la resta de judicis per les presumptes estafes a dones. Cavallé s'ha referit a aquests casos i ha assegurat que la seva exparella és qui ha organitzat un complot contra seu i ha instat la resta de dones a denunciar-lo. "¿Llavors hi ha setze noies que s'han posat d'acord per denunciar-lo convençudes per la seva exparella?", li ha qüestionat el fiscal, que acusa Cavallé de "viure de l'estafa".

La fiscalia demana en aquest cas dos anys de presó per a l'acusat, així com 2.500 euros d'indemnització per a la víctima. La defensa nega l'engany i sol·licita l'absolució de l'home.