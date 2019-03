Els abusos als Maristes: arriba a judici el cas que va despertar les víctimes

No era el primer cas per abusos sexuals en una institució religiosa que sortia a la llum, però sí que ha sigut el que ha aconseguit remoure la consciència social, política i de les mateixes institucions religioses perquè intervinguin.

El febrer del 2016 una investigació publicada per 'El Periódico' destapava els múltiples abusos sexuals comesos per un exprofessor de gimnàs dels Maristes a diversos alumnes; un dels més recents, el fill de Manuel Barbero, el pare coratge que va tirar endavant el cas. La denúncia del seu fill, víctima d’abusos quan tenia 14 anys, va acabar empoderant desenes de víctimes, no només dels maristes, sinó també d’altres religiosos i professors vinculats a diferents institucions que s’han anat reproduint des de llavors.

Demà Joaquim Benítez s’asseurà al banc dels acusats a l’Audiència de Barcelona per afrontar una petició de fins a 35 anys de presó pels abusos sexuals denunciats per quatre exalumnes, entre ells el fill de Barbero. El pederasta confés -va admetre haver abusat de nens l’endemà que el cas es fes públic, però mai ha admès els abusos concrets als denunciants- declararà dimarts. El judici començarà amb l’interrogatori de les víctimes, que es farà a porta tancada.

Contra Benítez es van arribar a presentar fins a 18 denúncies per suposats abusos sexuals, però els límits legals que estableix la llei van fer que la Fiscalia declarés que tots els casos menys quatre -els més recents- havien prescrit. La pauta d’actuació de l’acusat era sempre la mateixa: aprofitant que els nens tenien alguna dolència, els feia anar al seu despatx amb l’excusa d’un massatge i allà n’abusava. Primer eren tocaments. Després, segons explica la fiscalia, l’acusat anava “un pas més enllà” i convertia les fel·lacions i masturbacions en una pràctica “continuada”.

En total hi ha cinc acusacions contra l’exprofessor. La Generalitat -que exerceix com a acusació popular del cas, igual que l’Ajuntament de Barcelona- demana la petició més alta de presó per a l’exdocent, fins a 35 anys entre reixes. El consistori en sol·licita 26, i la fiscalia, 22. El fill de Barbero demana 13anys de presó per al pederasta, la mateixa pena que demanen en total els altres tres denunciants, que s’han agrupat en una mateixa acusació per portar els seus casos.

La institució, responsable civil

Tot i la gravetat dels fets i la pluja de denúncies posteriors al cas que es jutja demà, la institució dels Maristes no s’asseu al banc dels acusats. Únicament apareix com a responsable civil subsidiària. Això vol dir que no serà condemnada directament, sinó que únicament s’hauria de fer càrrec de les indemnitzacions a les víctimes en cas que l’exprofessor fos condemnat i no pogués assumir-les directament. La causa contra Benítez és l’única que afecta els Maristes que ha arribat a judici. Tot i així, des del febrer del 2016 s’han arribat a presentar 43 denúncies contra onze docents més i un monitor de la institució per abusos que s’han considerat prescrites.