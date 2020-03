López culpa Peral del crim de la Urbana i admet encobrir-la per "una lleialtat cega"

"Hem vingut aquí a ser sincers, a dir tota la veritat", assegurava Albert López a l'inici del seu interrogatori amb el fiscal pel crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez. La frase feia preveure algun nou gir en un judici que ja ha comptat amb alguns, però al final López ha explicat la seva veritat i no s'ha desviat, en essència, de la seva tesi de defensa original. Assegura que Rosa Peral, la seva amant i parella de Rodríguez, va matar la seva parella la nit de l'1 al 2 de maig del 2017 i que ell la va acabar ajudant a desfer-se del cos.

La previsió era que López declarés dilluns, però la crisi del coronavirus ha accelerat el calendari del judici i López ha començat a declarar aquest divendres a la tarda i continuarà fent-ho aquest dissabte. Malgrat l'activació de l'estat d'alarma del govern espanyol, els judicis amb un pres que s'enfronta a una pena tan alta com la de Peral i López –els demanen 25 anys de presó– es consideren prioritaris i no es poden aturar. De fet, si es decidís fer-ho s'hauria de tornar a començar de zero, amb un jurat i una sala diferent.

López ha explicat la seva versió, però hi ha introduït matisos nous. Ha admès haver mentit durant la investigació del cas per una "lleialtat cega" cap a Peral, perquè "confiava" que, quan arribés el moment del judici, ella –de qui ell "havia estat bojament enamorat"– acabaria dient la veritat. Segons la seva versió, Peral va trucar-lo cap a les deu de la nit. "Plorava, estava molt nerviosa i va dir «Crec que l'he matat. Les meves filles, les meves filles!»". López diu que no se la va creure, que va pensar que hauria trucat a emergències i va provar d'anar-se'n a dormir, però no va poder i va decidir anar a casa seva. Assegura que, quan va arribar a casa seva, ella li va tornar a confessar el crim. No sap si va ser amb una arma o amb un cop sec, però sí que Peral va acabar matant Rodríguez durant una baralla entre tots dos, en la qual van arribar a les mans, i que una de les filles ho hauria vist.

López ha admès per primer cop que va veure el cos de Pedro. Assegura que Peral li va ensenyar el cadàver dins del maleter, blanc i amb el cap ensangonat. López ha explicat que va intentar "convèncer Rosa perquè truqués a la policia". Ella va prendre-li el telèfon (que està ubicat fins a les 10 del matí a casa de Peral) i ell va decidir marxar sense recuperar-lo, ha dit, perquè l'endemà tenia un judici. "En l'únic que pensava era en marxar d'allà com més aviat millor". López ha admès que hi era quan Peral, diu, va desfer-se del cos cremant-lo dins del seu vehicle al pantà de Foix. "En aquell moment vaig veure que m'havia submergit en una bola de neu de la qual ja no podia sortir", ha dit. També ha reconegut que a partir del moment que ell i Peral van saber que la policia havia trobat el cadàver de Rodríguez van començar a fingir converses telefòniques per exculpar-se del crim.

La declaració de López ha resultat inicialment consistent però ha anat afeblint-se a mesura que intentava justificar-se. El fiscal Félix Martín li ha retret que durant gairebé tres anys hagi omès alguns detalls importants, com ara la tesi que Peral hauria matat Rodríguez amb una pistola. "¿Vostè no creu que els hauria sigut útil a la jutge i a aquest fiscal saber això durant la investigació?". López ha assegurat que no en va ser conscient inicialment, fins que no va veure que la causa recollia que a la pistola de Peral hi faltava una bala. L'acusat tampoc ha convençut el fiscal a l'hora de justificar perquè va comprar un telèfon de prepagament unes setmanes abans del crim i el va activar precisament aquella nit. López ha assegurat que havia activat aquell telèfon el mateix dia que el va comprar, que era per tenir "una línia B" per continuar les seves trobades amb Peral sense que Rodríguez se n'assabentés. Ha reconegut trucar a Peral la nit del crim, però ha assegurat que va ser després que la dona li confessés que havia matat la seva parella, perquè no volia que el relacionessin amb aquest fet.

Involucra el pare de Peral

Durant el seu interrogatori, López també ha obert un ventall de possibilitats no només respecte de l'arma del crim sinó també a la possibilitat que Peral comptés amb l'ajuda d'alguna altra persona durant aquella nit. Quan López ha explicat que Peral li havia mostrat el cadàver de Rodríguez dins del maleter, el representant del ministeri públic li ha preguntat com creia que el cos havia arribat fins allà. "No ho sé, amb el sofà o amb l'ajuda del pare", ha dit López. És l'explicació que dona l'acusat al fet que Peral truqués al seu pare just després de telefonar-lo a ell per explicar-li per primer cop que havia matat Rodríguez. Quan menciona el sofà, López es refereix al moble que hi havia a l'escena del crim i que els investigadors no han pogut localitzar mai.

López ha reiterat diverses vegades que no hi havia cap pla per matar Rodríguez. El fiscal no se'l creu. Manté que els dos acusats havien dissenyat una estratègia per matar Rodríguez que es va acabar materialitzant la nit de l'1 al 2 de maig del 2017. El cos de la víctima va aparèixer dos dies més tard calcinat a l'interior del maleter del seu cotxe al pantà de Foix. El fiscal també ha qüestionat la tesi de López, que ha assegurat que la intenció inicial de Peral era cremar el cotxe de la víctima a prop de la casa de l'exmarit de Peral, per incriminar-lo.

Víctima de violència masclista

Abans de López, durant el matí les defenses han acabat l'interrogatori a Peral, que s'ha mantingut en la seva línia de carregar la responsabilitat de l'assassinat a López i presentar-se com una víctima de les seves amenaces i coaccions. "M'ha insultat, s'ha comportat com un psicòpata", ha assegurat Peral respecte a López, insinuant que havia estat víctima de violència masclista. "La seva por era que si jo canviava de parella el deixaria de veure. Pensava que em perdria definitivament", ha dit.

L'advocada de Peral ha dedicat bona part del seu torn de preguntes a evidenciar les proves que, a ulls de la defensa, demostren que Peral no tenia cap motiu per matar Rodríguez: a la sala s'han exhibit els múltiples tests d'embaràs que ella i la víctima haurien adquirit perquè volien ser pares i les dedicatòries que es van escriure per Sant Jordi –deu dies abans del crim.