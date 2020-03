Les sis proves que posen contra les cordes els acusats del crim de la Urbana

El judici del crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez que fa seure al banc dels acusats la seva parella, Rosa Peral, i l'amant d'ella, Albert López, ha sumat diversos girs de guió. L'últim l'ha protagonitzat López, que manté en essència la seva tesi de defensa i continua culpant Peral de l'assassinat però admet ara que va encobrir el crim, tot i ser policia, per "una lleialtat cega" cap a la dona de qui estava "bojament enamorat".

Tot i el tens interrogatori amb el fiscal Félix Matín, que a estones va semblar més un combat, Peral no es va moure ni un mil·límetre dels seus arguments i continua culpant el seu amant de matar el seu nòvio. Les acusacions han acabat per trobar flaqueses a les dues versions. Aquestes són les principals:

La posició dels mòbils

Moviments que no casen amb les tesis exculpatòries

Amb el registre de trucades, els Mossos van poder comprovar que, tot i que Peral i López es trucaven contínuament les setmanes abans del crim, el nombre de comunicacions va baixar de manera "dràstica", diu el fiscal, els dies previs, cosa que provaria l'existència d'un pla. La nit de l'1 al 2 de maig del 2017 Peral va trucar a López cap a les 10 de la nit. Per a les acusacions, aquesta trucada és el detonant que desencadena el pla, juntament amb el fet que ell va activar un mòbil de prepagament.

Després Peral va telefonar al pare, una trucada que les acusacions no interpreten però que a la defensa de López li serveix per incriminar-lo en el crim. El telèfon de López se situa a casa de Peral a partir de les 3 de la matinada. "Si la seva intenció era matar algú no tenia sentit que el portés a sobre", deia ell. Assegura que quan va arribar Peral li va confessar el crim i que ell va provar que anés a comissaria. Va acabar marxant i diu que es va deixar el mòbil allà per justificar que el terminal no es va moure de l'escena del crim fins a mig matí. Les acusacions no el creuen.

Converses poc creïbles

López admet fingir les trucades i Peral diu que estava coaccionada

Les acusacions sempre havien qüestionat la credibilitat de les converses entre els acusats després del crim. López admet que van fingir per enganyar els Mossos. Diu que no sabia com sortir de la "bola de neu" en què s'havia posat encobrint Peral i que es va deixar arrossegar.

A les acusacions no els quadra la tranquil·litat dels dos processats. Peral nega que fingís i assegura que les converses només evidencien la por que sentia per López i com intentava donar-li corda perquè ell no s'enfadés i fes mal a la seva família.

El mòbil de la víctima

Una manipulació insostenible a ulls de tothom

Els Mossos van trobar el mòbil de la víctima a l'armari de Peral. A aquestes altures ni els acusats neguen que va ser manipulat, però es culpen mútuament de fer-ho. Peral admet que va ser ella la que va mantenir activa la línia fent-se passar per Rodríguez per simular que seguia viu, però diu que ho va fer amenaçada per López. Tot i així, va caure en una contradicció perquè després d'haver dit que l'acusat l'havia obligat a fer-ho va dir que inicialment va fer-li creure a López que s'havia desfet del telèfon.

López assegura que no va tocar mai el mòbil de Rodríguez i que tampoc era conscient del que feia Peral. Per a les acusacions la manipulació del telèfon és una prova més del pla concertat dels processats.

L'anell de compromís

Peral i López van reprendre la relació abans del crim

L'escena relatada per una de les testimonis del judici va quedar gravada a la memòria del jurat. A principis d'abril del 2017, López va presentar-se en una trobada entre Peral i un grup d'amigues i li va entregar una caixeta amb un anell.

Per a les acusacions és la prova que els dos acusats havien reprès la relació, i l'inici del pla per eliminar Rodríguez de l'equació. Consideren que Peral alternava aquesta joia i la que li havia regalat Rodríguez, en funció de la situació. López nega que es tractés d'un anell de compromís, però sí que admet que volia reprendre la relació amb Peral. L'acusada assegura que li va tornar l'anell i que es va decantar per la víctima.

La bala clauer

La incògnita no resolta de l'arma de Peral

El cos de Rodríguez va aparèixer calcinat a l'interior del maleter al pantà de Foix, en tan mal estat que els forenses no han pogut determinar la causa de la mort. Només unes marques al coll podrien indicar que va morir estrangulat. L'altra possibilitat són les restes de plom que es van trobar al maleter.

La defensa de López apunta que seria una bala provinent de l'arma de Peral, perquè en faltava una. Peral diu que sempre portava una bala de menys perquè li van ensenyar que si no en treia una "es destensava la molla" i que encara conserva el projectil que falta. L'acusació particular va aportar una altra tesi: podria ser un clauer amb una bala, un regal de noces que la víctima portava sempre a sobre.

El misteri del sofà

Peral al·lega que el moble tenia ratolins

Els investigadors van comprovar que l'habitació on es va produir el crim s'havia transformat els dies posteriors: parets pintades i mobles canviats de lloc. Hi faltava un sofà. López va insinuar que hauria servit a Peral per transportar el cos de la víctima. Ella al·lega que el moble s'havia tirat abans del crim, perquè tenia ratolins, igual que defensa el seu pare. A la Fiscalia li estranya que els animals es mengessin el sofà i no la resta de roba que Peral tenia a l'habitació i que estava intacta.