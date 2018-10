El fiscal acusa els pares de la Nadia de viure del "xantatge emocional" utilitzant la filla

Després de més de 30 hores de declaracions, el judici per la presumpta estafa en els donatius que havien de servir per tractar la Nadia quedarà vist per a sentència. En les seves conclusions el fiscal del cas, Pedro López, ha acusat els pares de la menor de viure del "xantatge emocional" utilitzant la seva filla. Segons la fiscalia, Fernando Blanco i Margarita Garau –pels quals demana sis anys de presó– van "utilitzar" la seva filla malalta per ingressar 1,1 milions d'euros en donatius que havien de servir per tractar la nena, però que van acabar costejant l'elevat tren de vida que portaven els acusats.

Segons el fiscal, més enllà dels diners suposadament estafats –que el ministeri públic xifra en prop de 795.000 euros, tenint en compte que als comptes dels acusats quedaven 300.000 euros i que en van gastar uns 2.700 en la nena– els acusats han "jugat amb els sentiments de la gent" i han causat "un dany irreparable" en la credibilitat de les associacions que es dediquen a recollir diners per destinar-los a tractar malalties minoritàries.

L'advocat de l'acusació particular, Jordi Gelpi, que representa seixanta donants que reclamen els diners, assegura a més que el presumpte engany del matrimoni ha pogut passar factura també a la petita. "Els seus pares explicaven davant seu que s'estava morint!", ha recordat el lletrat en referència al periple de Blanco, Garau i la nena per diferents mitjans de comunicació durant set anys.

"La gallina dels ous d'or"

El fiscal assegura que el matrimoni va descobrir en les campanyes solidàries per finançar els suposats tractaments a la nena "la gallina dels ous d'or". Segons López, fins al moment en què van crear l'associació per recollir diners per a la nena, la parella pràcticament no tenia ingressos. El representant del ministeri públic no nega que inicialment els diners recollits s'invertissin en ella, "però després van veure que el volum d'ingressos anava creixent, que tenien diners suficients per tractar la nena i que els n'hi sobraven. I van passar de viure amb poca cosa a llogar un xalet de luxe a l'Alt Urgell".

L'associació, diu la fiscalia, no tenia cap altra funció que la d'"ingressar diners" i la metodologia era senzilla. Blanco era "un fabulista i un entabanador" que inventava tractaments i viatges "extrets de pel·lícules" per "enganyar" la ciutadania i aconseguir que els fessin donatius. "No neguem que Blanco estima la seva filla, ni que la Nadia està malalta, però sí que la malaltia sigui mortal", ha explicat el fiscal, segons el qual els acusats van "exagerar" els símptomes i els tractaments que necessita la menor. Segons la fiscalia, a mesura que passa el temps les "faules" de Blanco van a més. Des de buscar un metge a una cova d'Afganistan a inventar-se un càncer de pàncrees. Tot plegat, intensificat a més durant períodes especials de l'any, com ara el Nadal. "Aquests pares han convertit la patologia de la Nadia en una loteria que els tocava cada any des de 2009".

Ha recordat que durant el judici els Mossos han acreditat que ni ell ni la nena tenien passaport per viatjar a Houston i operar la menor, com va assegurar el pare: "Però ell ens diu al judici que és que en alguns aeroports no l'exigeixen!", ha exclamat López, que ha afegit que durant el període que suposadament pare i filla estaven als Estats Units consten extraccions de diners dels comptes de l'associació fetes des de Mallorca i França. "Els podria haver fet la mare, però és que ens va dir al judici que ella mai treia diners!", ha reblat el fiscal, que considera que els acusats n'haurien tingut prou de treballar i les ajudes que rebien per cobrir les necessitats de la nena. "Però ¿per què ho havien de fer si ja vivien com a reis?", s'ha preguntat el fiscal. "Si no van exagerar més la seva manera de viure va ser per no matar la gallina dels ous d'or".

La mare, igual d'implicada

La fiscalia assegura que Garau participava del presumpte engany en la mateixa mesura que el seu marit. "Ens vam arribar a plantejar que el seu paper era accessori", ha admès López, "però és que en la prova practicada ha quedat clar que hi ha un repartiment de papers", ha explicat el fiscal. "No era estúpida", ha assegurat López en referència a l'estratègia utilitzada per la defensa de la mare que ha intentat provar que la dona confiava cegament en el marit i que no va sospitar mai. "Ella va participar igual en l'engany", ha rematat l'advocat de l'acusació particular.

El representant del ministeri públic també ha assegurat que les proves del judici han sigut tan contundents que fins i tot es van arribar a plantejar demanar una pena superior per als acusats. Entre 7 i 8 anys de presó, que és el màxim que permet la llei per un delicte d'estafa o apropiació indeguda.