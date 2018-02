Jutgen dos guàrdies civils per haver segrestat un home a Girona i haver-li demanat diners

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres dos guàrdies civils acusats d'haver segrestat un home a Girona, haver-lo dut emmanillat a una zona boscosa i haver-li exigit diners el novembre del 2013. El fiscal demana per a ells 9 anys de presó, i l'acusació particular eleva aquesta pena fins als 38 anys. Els agents declararan al final del judici. La víctima -un home que s'havia vist involucrat en drogues en el passat- ha declarat que no s'explica per què se'l van endur. Ha dit que va patir "molta por", que els acusats el van amenaçar amb una pistola, que li van pegar i que es va pensar que el matarien.

Segons la fiscalia, els dos agents es van posar d'acord amb dos homes més –també acusats en el cas– per esperar la víctima al portal de casa seva –un bloc de pisos situat a l'avinguda Lluís Pericot de Girona–, carregar-la en un cotxe i emportar-se-la fins a un descampat de Vilablareix per extorquir-la. L'acusació particular, que exerceix l'advocat Joan Pere Zapata, va més enllà i assegura que els quatre homes formaven una banda criminal. Segons la seva tesi, els guàrdies civils aconseguien informació de possibles traficants de droga a través dels arxius del cos, i després el grup es conxorxava per anar a casa seva amb intenció d'extorquir-los i aconseguir-ne diners.

S'identifica amb la placa

La víctima ha explicat durant la primera sessió del judici que el dia del segrest va sortir de casa per anar a recollir la seva dona. Tots dos van tornar al bloc cap a quarts de dues del migdia. Quan hi van entrar, els processats els van envoltar, un d'ells va treure una placa identificant-se com a guàrdia civil i els van dir que havien d'escorcollar casa seva. L'home ha explicat que els va demanar on era l'ordre judicial per fer l'escorcoll, i que va ser llavors quan els processats es van posar "agressius". A ell el van emmanillar i el van amenaçar amb una pistola, i a ella li van pegar i li van prendre el telèfon mòbil.



Segons la víctima, els processats li van dir que el portarien a la caserna de la Guàrdia Civil. El van fer pujar en un cotxe, però van enfilar en direcció a Salt fins a arribar a un descampat de Vilablareix, envoltat de zona boscosa. Durant el trajecte, l'home ha explicat que els acusats no haurien deixat de pegar-li i que li exigien que els entregués entre 50.000 i 100.000 euros. També va veure que, a dins del cotxe, hi portaven més armes. "No em van dir cap motiu pel qual m'haguessin detingut; només em reclamaven diners i jo els deia que s'equivocaven de persona", ha dit.

"Ara cantaràs"

Un cop al descampat, la víctima ha declarat que els quatre processats el van fer baixar del cotxe –encara emmanillat– i li van dir: "Ara cantaràs". Després, el van fer posar de genolls, el van encanonar amb la pistola al cap i li van pegar per tot el cos. "Em pensava que em matarien", ha explicat. L'home també ha dit que per provar de dissuadir els acusats els va dir que tenia 10.000 euros a casa. "Era mentida, com a molt n'hi devia tenir 100, però tenia molta por".

Els processats el van portar cap a casa. La víctima va aprofitar el moment de tornar a entrar al portal per demanar ajuda i trucar als Mossos d'Esquadra. "Vull que es faci justícia", ha dit. L'home ha admès que l'havien detingut dues vegades per traficar amb drogues i que el 2008 va passar-se un mes a la presó, però ha assegurat que l'única explicació que troba a tot això que li va passar és que els processats s'haguessin "equivocat de persona".