Demanen 25 anys de presó per al pare del nadó de Pineda mort per maltractaments

La Fiscalia demana 25 anys de presó per al pare del nadó de dos mesos de Pineda de Mar que el gener de l'any passat va morir per maltractaments. L'infant va ser atès a tres centres sanitaris abans d'acabar a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on va ingressar el 3 de gener i va perdre la vida el dia 21 del mateix mes. El ministeri públic considera que el pare, que des que va morir el nen està en presó preventiva i que serà jutjat la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona, és autor d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentiu. La Fiscalia també reclama que l'home no es pugui apropar a menys d'un quilòmetre de la mare del nadó ni comunicar-se amb ella 10 anys després del compliment de la condemna. Per acabar, sol·licita que el pare pagui una indemnització de 220.000 euros a la mare.

El nadó va néixer l'11 de novembre del 2018 a l'Hospital de Calella i la parella vivia amb l'infant en un pis de Pineda de Mar. Segons l'escrit d'acusació, tant el pare com la mare cuidaven el menor, però des del 17 de desembre ell va deixar de treballar i va augmentar el temps que passava amb el fill. La Fiscalia no sap concretar quan es van produir els maltractaments i per això assegura que "en una hora i un dia no determinat" d'un període de dos mesos –entre el naixement del nadó i el dia que va ingressar a la Vall d'Hebron–, l'home va aprofitar els moments en què era sol amb l'infant al domicili familiar per agredir-lo. El ministeri públic diu que el pare, que tenia la intenció de matar el menor o que era conscient del risc i la seva debilitat física, "el va sacsejar amb extrema violència reiteradament".

La Fiscalia desconeix quants cops l'home va maltractar el nadó i assegura que la mare ho ignorava. A causa dels sacsejos, l'infant va començar a estar irritable i tenia poca gana, cosa que va provocar que la mare el portés –acompanyada del pare– diverses vegades al CAP de Pineda, l'Hospital de Calella i l'Hospital de Mataró. Segons el ministeri públic, l'home "mantenia ocults" els episodis violents tant a la mare com als metges que van atendre el menor. Els forts sacsejos del pare van fer que el fill patís lesions intracranials, intraoculars, de medul·la espinal i fractures paravertebrals. Davant el quadre "convulsiu i d'alteració neurològica" que presentava, el 3 de gener del 2019 el nadó va ingressar a l'UCI de nounats de la Vall d'Hebron, on va morir al cap de 18 dies per les lesions causades per l'home, considera la Fiscalia.

Un protocol sota la lupa

L'escrit d'acusació assenyala que el Govern –a través de la DGAIA– va assumir la tutela del menor el 7 de gener, quatre dies després que ingressés a la Vall d'Hebron. De fet, el cas va tornar a posar sota la lupa el protocol contra el maltractament a infants i adolescents, que no es va activar fins a la Vall d'Hebron, tot i que abans l'havien atès en tres altres centres sanitaris –Pineda, Calella i Mataró–. Per això el departament de Salut va obrir una investigació que, a finals del gener del 2019, va descartar que s'hagués produït cap negligència en l'atenció dels metges però va admetre errors administratius en la identificació del nadó. Els errors en el codi d'identificació personal (CIP) del nen van provocar que els diferents professionals no tinguessin els mateixos antecedents quan el visitaven, tot i que no hauria variat l'exploració clínica.

Tres mesos després Salut va ampliar el protocol per maltractaments a infants –dedicava un apartat als casos prenatals i també als nadons–, però ho va desvincular de la mort del nadó de Pineda. Durant el judici de la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona es preveu que declarin, a part del pare, la mare i l'avi, diversos professionals de l'Hospital de Calella, el CAP de Pineda i la Vall d'Hebron, així com una psicòloga d'intervenció i maltractaments familiars, una treballadora social i agents dels Mossos d'Esquadra.