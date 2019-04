La jutge degana de Barcelona diu que és "indispensable" revisar la presó preventiva

Després que l'Audiència Nacional hagi absolt Sandro Rosell, que va estar 21 mesos en presó preventiva, la jutge degana de Barcelona ha assegurat que és "indispensable" revisar aquesta mesura privativa de llibertat. En la presentació de la memòria judicial del 2018 i en resposta a les preguntes dels periodistes, Caso ha apostat per comprovar si es compleixen "els índexs" que marca el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg sobre la presó preventiva. Ha posat com a exemple que s'ha de considerar si el risc de fuga "no pot ser previngut d'una altra manera que la presó provisional".

Tot i la necessitat de reexaminar aquesta mesura "per no caure en l'error", Caso ha posat "en valor" el sistema judicial. En aquest sentit, la jutge degana ha recordat que la decisió que va prendre la magistrada Carmen Lamela, que va acordar la presó preventiva per a Rosell, va ser revisada per un altre tribunal. "És un sistema de garanties que es pretén allunyar de l'arbitrarietat", ha reivindicat Caso, que ha afegit que "tot i la llarguíssima presó provisional", el tribunal de l'Audiència Nacional que ha absolt Rosell "no s'ha vist condicionat i ha valorat que hi havia dubtes raonables a l'hora d'encaixar [en algun tipus delictiu] l'activitat que s'estava enjudiciant".