El jutge envia a la presó un dels vuit detinguts per la violació múltiple de Sabadell

El jutge que investiga la violació en grup a una jove en una nau de Sabadell el cap de setmana passat ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança d'un dels vuit detinguts i n'ha deixat en llibertat amb càrrecs sis més, tot i que els retira el passaport i els prohibeix sortir de l'Estat mentre duri la investigació. El vuitè arrestat –que va ser detingut ahir al vespre– encara ha de comparèixer davant del jutge. El jutge considera "excepcionalment greus" els fets i dona total credibilitat al relat de la noia, que denuncia que tres homes la van violar a l'interior d'una antiga sucursal bancària a prop d'una nau abandonada i on dormen habitualment unes quantes persones.

L'home que ha ingressat entre reixes és la persona que va treure de la nau la jove i de qui ella va aconseguir deslliurar-se i pujar al cotxe d'una parella que la va ajudar a arribar a comissaria i a l'hospital. Aquests dos testimonis han reconegut el detingut sense dubtes en seu judicial, segons explica el jutge en la seva resolució.

La Fiscalia i l'acusació particular havien demanat presó preventiva per a set dels vuit arrestats però finalment el jutge ha desestimat la petició, perquè considera que hi ha contradiccions entre el relat de la víctima i la resta de testimonis que impedeixen tenir clar, de moment, quin paper van tenir la resta d'arrestats en l'agressió sexual múltiple. Ahir el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell va prendre declaració a la víctima –que va ratificar que va ser agredida per tres homes– i a cinc testimonis. També va interrogar els detinguts, cinc dels quals es van acollir al seu dret de no declarar i dos només van contestar les preguntes dels seus advocats.

Una declaració serena i clara

En el seu escrit el jutge deixa clar que la víctima ha exposat el seu relat de manera "sencera i clara", tot i l'extrema gravetat dels fets i la duresa d'haver-los de reviure a l'hora de declarar a la policia i als jutjats. Per això dona total credibilitat en línies generals al que va declarar. El magistrat té clar que la víctima era en un bar amb uns amics, un grup de joves la va molestar, quan va marxar amb un amic del local un home els va seguir i els va increpar, algú l'hauria acabat agafant a ella pel carrer i la va portar a la sucursal abandonada, on l'haurien violat repetidament, i que un home dels que eren en aquest espai la va treure al carrer, on la va recollir una parella en cotxe que la va portar a comissaria.

Ara bé, tot i així, el jutge considera que hi ha contradiccions en punts específics tant de la declaració de la jove com dels testimonis. Això, sumat a altres contradiccions a l'hora d'identificar els presumptes autors de l'agressió sexual, és el que ha portat el magistrat a deixar la majoria d'arrestats en llibertat amb càrrecs: creu que no hi ha prou indicis encara per saber amb exactitud si els homes que van assetjar la víctima al bar són els mateixos que la van violar, si l'individu que la va seguir pel carrer també és un dels autors dels fets, així com la identitat de les persones que la van forçar a l'interior de la sucursal i els que únicament no van fer res per impedir-ho.

Alguns dels investigats han donat voluntàriament mostres del seu ADN als jutjats, que ara haurà d'analitzar-les. Aquesta prova podria ajudar a identificar els autors de l'agressió sexual. En els seus escrits, el jutge també deixa clar, en el cas de dos dels detinguts que han quedat en llibertat però que tenen altres causes pendents, que aquesta decisió no afecta el fet que un altre jutjat pogués determinar el seu ingrés a presó per un altre dels delictes que els atribueixen.