Una jutge prohibeix a una família tractar amb homeopatia el seu fill en coma

Una jutge de Madrid ha rebutjat la petició d'una família de tractar el seu fill -que està en coma per complicacions posteriors a una intervenció d'apendicitis- amb homeopatia i vitamina C, en contra del criteri dels metges de l'Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. La jutgessa denega la petició de la família en una interlocutòria en què argumenta que tant l'hospital com el metge forense del jutjat han certificat que el tractament homeopàtic té, en tot cas, un caràcter pal·liatiu, però no milloraria la situació del pacient ni revertiria el coma en què es troba.

Segons ha avançat 'El País', el jove va ser operat d'urgència el 23 de desembre diagnosticat d'apendicitis aguda. La intervenció va transcórrer sense problemes ni quirúrgics ni anestèsics, però posteriorment el pacient va patir problemes que van fer que entrés en una parada cardiorespiratòria. La interlocutòria afegeix que el 24 de desembre se li va diagnosticar una mala situació neurològica i l'endemà va presentar un patiment cerebral, que posteriorment va derivar en una absència de flux cerebral compatible amb una situació de mort encefàlica.

El pare del pacient va sol·licitar aquest dimecres l'autorització judicial perquè fos tractat amb homeopatia i vitamina C, però la jutge ha rebutjat aquesta pretensió. Ha justificat la seva decisió en el fet que ordenar aquest tractament implicaria obligar al responsable mèdic a administrar un tractament diferent de l'establert i "en principi no curatiu". Un tractament que "no demostraria que la situació del pacient pot millorar i que no demostra, en tot cas, que el tractament que s'ha fet aquests tres últims dies l'hagi perjudicat o hagi empitjorat la seva salut".

Tot i això, la jutge planteja la possibilitat que la família exerceixi les accions jurídiques oportunes si considera que hi va haver una actuació prèvia imprudent en l'operació d'apendicitis. La decisió de la magistrada no és ferma i es pot interposar un recurs davant la mateixa jutgessa o d'apel·lació davant l'Audiència Provincial.