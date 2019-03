Els jutjats de Martorell demanen un espai alternatiu a la Generalitat per a les guàrdies

La degana dels jutjats de Martorell ha demanat al departament de Justícia que habiliti un espai alternatiu per als serveis de guàrdies dels jutjats de primera instància números 1 i 5, després que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) els suspengués l'activitat per deficiències a les instal·lacions. El CGPJ també ha amenaçat d'aturar l'activitat de tots els altres jutjats de Martorell si el Govern no arregla els edificis abans del 30 d'abril. La suspensió de l'activitat ha afectat els jutges però no els funcionaris que hi treballen, que depenen del departament de la Generalitat.

651x366 Una de les estances apuntalada del jutjat número 5 de Martorell / ACN Una de les estances apuntalada del jutjat número 5 de Martorell / ACN

El delegat de zona del sindicat STAJ, el majoritari a l'administració de justícia, Miguel Anguas, ha assegurat que si les instal·lacions no són aptes perquè hi treballin els jutges, tampoc ho haurien de ser per als funcionaris. "El departament diu que tot està correcte, però quan no hi ha goteres s'han d'apuntalar habitacions", ha afegit en declaracions a l'ACN. Des del departament de Justícia han insistit que no hi ha cap informe tècnic que recomani tancar els jutjats de Martorell.