Loteria de Nadal 2019: Quins premis et poden tocar amb un dècim?

Sou dels que esperen la loteria de Nadal del pròxim diumenge 22 de desembre mentre us imagineu fent el mandra, viatjant a un país remot o deixant de treballar? Voleu saber quin premi us pot tocar amb els dècims que guardeu al calaix? Aquí us els expliquem amb detall:

Els premis per dècim

La grossa: 400.000 euros

2n premi: 125.000 euros

3r premi 50.000 euros

Dos quarts premis de 20.000 euros

Vuit cinquens premis de 6.000 euros

Els premis menors: 1.794 premis de 1.000 euros

El sorteig

La Loteria de Nadal repartirà un total de 2.380 milions d'euros entre tots els premis. El sorteig es farà de manera tradicional (bombos i nens de Sant Ildefons inclosos) i tindrà una durada de tres hores i mitja. Entraran al bombo gros les 170 sèries de 100.000 bitllets cadascuna –que tenen un preu de 200 euros i que s'acostumen a dividir en dècims de 20 euros.

Els premis, però, tenen un gravamen especial d'Hisenda a partir dels 20.000 euros i tributen amb un tipus del 20%. Per tant, en el cas de tenir un dècim de la grossa, obtindríeu finalment 320.000 euros.