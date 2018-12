Loteria de Nadal 2018: tots els premis, en directe

La rifa de Nadal ha començat a repartir els 2.380 milions d'euros arreu de l'estat espanyol, amb un premi màxim de 400.000 euros.

Quan no havia passat ni un quart d'hora ha sortit ja el 2n premi, valorat en 1.250.000 euros per sèrie (125.000 euros el dècim): el 21.015 ha caigut a Almansa (Albacete), on s'han venut 139 sèries, i també ha esquitxat Pedreguer (Alacant) i Castellbisbal, on s'ha venut una sèrie.

Els premis més matiners -han sortit a les 9.20h i les 9.28h- han estat dos cinquens premis, valorats amb 60.000 euros cada sèrie (300 euros per euro apostat): ha estat el 47.862, venut a Madrid, València, Sort i Bilbao, i el 7.568, que ha quedat molt repartit -Barcelona i Figueres n'han pessigat una mica-. Els altres cinquens premis han estat el 68.402, que s'ha venut íntegrament a Villaviciosa de Odón, a Madrid; i el 29.031, que ha esquitxat alguns municipis catalans, com Sabadell, Cerdanyola, La Llagosta, Viladecans, Tarragona o Begur, entre altres.

Els premis de menys de 10.000 euros no pagaran impostos

L'Agència Tributària ha canviat el criteri que estableix la tributació dels guardonats del sorteig i enguany tots els premis de 10.000 euros o menys estaran exempts de tributar. A més, els que superin aquesta quantitat només hauran de pagar impostos per la part que superi els 10.000 euros.

D'aquesta manera, un premi de 100.000 euros tributarà al 20% sobre 90.000 euros, de manera que se li aplicarà una retenció de 18.000 euros i, per tant, el premiat acabarà cobrant 82.000 euros, segons ha explicat Hisenda.

Fins ara la quantitat que quedava exempta de tributar en el sorteig de la Loteria de Nadal era tan sols de 2.500 euros.

La Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) haurà d'identificar els guanyadors dels premis de més de 10.000 euros per dècim, independentment de si el guanya una o diverses persones.

En el cas de premis compartits entre amics o familiars, s'hauran de distribuir els 10.000 euros exempts entre tots els premiats segons el percentatge de participació. La persona que s'encarregui de repartir el premi figurarà com a beneficiari únic i haurà de poder acreditar davant l'Agència Tributària que ha repartit els diners.