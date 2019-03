Es convoca una manifestació a Barcelona contra les agressions als 'menes'

L'associació Ex-Menas, un col·lectiu que treballa pels drets dels extutelats i en contra de la criminalització que viuen, ha convocat una manifestació aquest dissabte a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra les agressions patides per menors estrangers no acompanyats i per denunciar el racisme i la discriminació que hi ha al darrere.

"Fora el racisme dels nostres barris i pobles", diu el cartell de la mobilització, que s'ha organitzat com a resposta als polèmics episodis de Canet de Mar, Castelldefels i el Poble-sec.

A Canet de Mar, un home va entrar amb un matxet a un centre que acull aquests menors. A Castelldefels l'episodi va ser doble: una vintena d'encaputxats van atacar el centre de nit i l'endemà un grup de persones es van concentrar amb proclames xenòfobes. I al Poble-sec, a Barcelona, s'ha convocat aquesta tarda una protesta en què un dels motius de denúncia és un grup de menors estrangers no acompanyats que malviu a Montjuïc.

Ex-Menas és la primera organització impulsada per joves d'origen estranger que han passat per centres de menors un cop han arribat a l'estat espanyol. Tal com han reiterat des del començament, un dels seus objectius principals, a part de lluitar pels drets d'aquestes persones, és connectar els joves migrants amb les entitats socials que els poden ajudar.