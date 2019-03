Una protesta que assenyala els ‘menes’ divideix el Poble-sec

Els problemes vinculats a l’incivisme i la inseguretat inquieten les associacions de veïns del barri del Poble-sec. Des de la brutícia gairebé crònica als parcs infantils fins a la percepció que han crescut els robatoris. Segons les últimes dades dels Mossos, els fets delictius van créixer un 19% al districte de Sants-Montjuïc entre el 2017 i el 2018 -per sobre de la mitjana de la ciutat-. La situació no és nova al barri -és “cíclica”, com admeten des de l’associació de comerciants-, però les tres agressions sexuals que es van viure a la falda de Montjuïc -per les quals ja hi ha un detingut- i el fet que, segons algunes entitats, la pressió policial extra al Raval hagi fet que el problema dels narcopisos “esquitxi” el barri han anat generant un rum-rum a la zona, que avui s’expressarà en una manifestació que promou la Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec. La convocatòria ha generat polèmica per l’enfocament i perquè un sector del barri veu “alarmisme” en el seu diagnòstic.

El principal punt de conflicte és que, en el comunicat que s’ha enviat a la premsa per informar de la protesta, se situa com un dels focus de la problemàtica el grup de menors estrangers no acompanyats que malviu a Montjuïc, a la zona del Mirador del Poble-sec, al marge del circuit d’atenció a la infància. Algunes entitats, com la colla castellera del barri, denuncien que darrere de les queixes per la inseguretat hi ha racisme i que s’utilitza la paraula mena per culpabilitzar un col·lectiu sencer. De fet, en un comunicat al qual han donat suport diferents entitats del barri rebutgen que “des d’una entitat que diu representar els interessos del veïnat es promogui un manifest i una concentració amb connotacions racistes i alarmistes que contribueixen a l’estigmatització”.

La Unió d’Associacions de Veïns, per la seva banda, sosté que la convocatòria no és de caràcter racista, sinó que el que es demanen són solucions per al barri, i que això també inclou la situació que viuen aquests menors. “No els volem estigmatitzar, aquí sempre hi ha hagut un problema de sensesostre, però la situació s’ha agreujat amb l’arribada de menors”, denuncien: “És un problema social molt greu”. Teia Goñi, que és tècnica d’acollida de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, alerta que cada cop que es fa servir l’etiqueta mena i es vincula a fets delictius s’està estigmatitzant un col·lectiu molt vulnerable. “El problema que ens hauria de preocupar realment és que hi ha menors dormint al carrer”, sentencia.

Al carrer Vila i Vilà, que queda molt a prop del Mirador del Poble-sec, molts dels comerços tenen penjat el cartell amb la convocatòria de la manifestació. Alguns asseguren que viuen un repunt dels robatoris i assenyalen directament el grup de menors que hi ha a la zona, que, segons apunten, entren a robar menjar a les botigues i també protagonitzen algunes de les estrebades. “Jo ara a la tarda tanco la porta amb clau i només obro a qui vull”, apunta una de les botigueres. Una altra assegura que ha avançat l’hora de tancament del negoci per evitar-se problemes. La por, de fet, és el leitmotivde la mobilització veïnal d’aquesta tarda.

El president de la Coordinadora d’Entitats -que no participa en la convocatòria-, Antoni Reig, comparteix que al barri hi ha una “percepció generalitzada” de més inseguretat. Diu que l’estratègia que estan aplicant és la interlocució amb els cossos policials i que ja han fet un manifest demanant responsabilitats polítiques. Reclamen, afegeix, mesures policials i socials.