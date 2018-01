Centenars de veïns demanen la unió del tramvia per la Diagonal

Centenars de persones han recorregut l'Avinguda Diagonal de Barcelona aquest dissabte al matí per demanar la unió dels dos tramvies de Barcelona per aquest punt. Els manifestants han organitzat dues marxes que han sortit simultàniament a les onze del matí des de la plaça de les Glòries i la plaça Francesc Macià -els dos extrems on ara arriba el tramvia- i s'han acabat trobant una hora més tard a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer. La mobilització, convocada per diverses entitats veïnals, sindicals i ecologistes portava per lema “Prou bloqueig polític, unim els tramvies”.

La mobilització arriba després que aquesta setmana el PDECat forcés Colau a retirar la partida de 401.000 euros per a la redacció del projecte d'unió dels tramvies -una aposta del govern dels comuns- prevista en els pressupostos d'aquest any, a canvi d'abstenir-se en la votació dels comptes. Susana Pascual, portaveu de la plataforma Units pel Tramvia, ha qualificat de "cop molt dur" la decisió de Colau.

540x306 Un dels instants de la mobilització / CÈLIA ATSET Un dels instants de la mobilització / CÈLIA ATSET

Les dues marxes s'han trobat entre aplaudiments a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer on dos tramvies de cartró han simbolitzat una trobada entre els aplaudiments dels assistents. Les entitats reclamen a tots els grups municipals de Barcelona que votin a favor de la connexió de tramvies per la Diagonal, que està planificada, diuen, des del 2001, al Pla Director d'Infraestructures.

Compromís de l'executiu municipal

La portaveu de la plataforma Units pel Tramvia ha demanat als polítics que "deixin d’utilitzar temes importants per a la ciutadania i vagin més enllà dels interessos polítics". Tot i la decisió de Colau des de la plataforma Units pel Tram confien en què "es pugui avançar en aquest projecte durant aquesta legislatura". Alguns dels motius pels quals demanen la connexió és perquè asseguren que reduirà la contaminació, connectarà millor el Baix Llobregat amb Barcelona, alliberarà la Diagonal de la pressió de vehicles que pateix actualment i destaquen que és l'opció més barata.

540x306 Un dels extrems de la marxa que ha sortit de la plaça de les Glòries / THAIS GUTIÉRREZ Un dels extrems de la marxa que ha sortit de la plaça de les Glòries / THAIS GUTIÉRREZ

La tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, ha assistit a la manifestació i ha destacat que tot i la decisió de retirar el pressupost pel projecte de connexió dels tramvies "estem compromesos a tirar-lo endavant". L'executiu municipal confia en arribar a un consens polític en el marc de la comissió específica del tramvia i argumenta que, de ser així, podria aprovar la partida pel projecte d'estudi amb un crèdit d'urgència.

Sanz ha reconegut que ara "necessitem més grups a favor" i ha fet una crida a la resta de formacions polítiques a sumar-se al projecte, destacant que "m’agradaria saber quin és el posicionament d’ERC, la CUP i Ciutadans en aquest tema". Segons la tinent d'alcalde, "només amb que ERC es posicionés a favor podríem tirar endavant aquest projecte". En aquest cas, ha explicat, "el pressupost s’hauria d’aprovar al plenari i requeriria una modificació pressupostària".