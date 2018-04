Els mossos jutjats per agredir tres manifestants de Can Vies neguen els cops al cap però no a les cames "per defensar-se"

En la tercera nit de protestes pel desallotjament del centre de Can Vies, després de la manifestació, els Mossos d'Esquadra van entrar en un portal de la plaça de Sants. Allà hi havia tres nois que han denunciat cinc agents —que s'enfronten a penes de fins a 13 anys i mig de presó— pels cops de porra que van rebre, alguns dels quals al cap. Els cinc mossos s'han assegut aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona, on han justificat la seva actuació.

Tots menys un han admès que van colpejar alguns dels manifestants que hi havia dins el portal, però han assegurat que tots els cops de porra van ser a les cames, i han negat que els agredissin al cap o altres parts del cos. Els agents han argumentat que van intervenir "per defensar-se" perquè els manifestants els havien agredit, tot i que un d'ells ha afirmat que va actuar per "dispersar" les menys de 10 persones que hi havia al portal.