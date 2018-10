Macrodispositiu policial contra els narcopisos

Gran desplegament dels Mossos d'Esquadra, aquest matí, contra els narcopisos del centre de Barcelona. La policia ha desplegat uns 700 agents de diferents unitats –i n'hi ha 100 més de la Guàrdia Urbana– i té previst fer una quarantena d'escorcolls. L'operació se centra, sobretot, al barri del Raval, que és el principal focus d'aquesta problemàtica: els traficants de drogues ocupen pisos buits i els converteixen en punts de venda. S'actua en una quarantena de pisos, sobretot al Raval, però també es fan entrades en altres punts de la ciutat, com el Poble-sec i Nou Barris, i a Badalona i Esplugues. La policia espera que l'operació d'avui tingui un fort impacte sobre els punts de venta. Segons fonts policials, l'operació se centra, sobretot, en traficants d'origen dominicà i podrien ser un grup organitzat. La policia ha entrat en 27 narcopisos i 13 domicilis on viuen membres de l'organització. Es tracta d'una operació dirigida pel jutjat d'instrucció 27 de Barcelona contra una xarxa que subministrava droga –sobretot heroïna–, que era distribuïda a narcopisos de Barcelona. La causa està oberta per delictes contra la salut pública i d'organització criminal. La investigació, segons han explicat els Mossos, va començar a l'abril.





🔺🔺ÚLTIMA HORA

Macrodispositiu en marxa de la DIC contra el narcotràfic. Estem fent una quarantena de registres a #narcopisos, principalment a Barcelona pic.twitter.com/22CS1oHTtD — Mossos (@mossos) 29 d’octubre de 2018

Segons ha explicat la policia, l'operació és fruit d'un treball de dos anys de feina "intensiva" en l'àmbit dels narcopisos i compta amb la col·laboració sobre el terreny d'agents de la Guàrdia Urbana, que hi ha aportat un centenar d'agents. El que es feia fins ara, segons fonts de la investigació consultades per l'ARA, era, d'una banda, parar el cop de l'activitat delictiva que produïen aquests pisos amb operatius en locals concrets i, de l'altra, portar a terme una investigació que ha culminat amb el macrodispositiu d'avui i que ha comportat escoltes telefòniques. A través del seu compte de Twitter, la policia informa tothom que es trobi al centre de la ciutat que, si sent un helicòpter, és el que s'està fent servir en l'operació policial contra la droga.

L'operatiu, que està fent entrades en domicilis de manera simultània, ha començat a les set del matí i és visible en punts com el carrer de la Cera o la rambla del Raval. Des de principis d'any, segones les dades dels Mossos i la Guàrdia Urbana, s'han desmantellat 46 punts de distribució de droga a Barcelona i s'han fet una seixantena de detencions. El 61% dels pisos han quedat tapiats o clausurats amb precinte judicial. Durant el 2017 i el 2018 s'han desmantellat més de 100 pisos i s'han fet 139 detencions. Aquestes xifres no inclouen les detencions que es puguin despendre de les actuacions d'aquest dilluns. De moment, la policia ja s'hauria endut una desena de detinguts i s'està pendent de més detencions. Entre els primers detinguts hi ha dues dones.

L'última Junta Local de Seguretat de Barcelona va acordar que, a partir de l'1 de novembre, els Mossos es redistribuirien per la ciutat per centrar-se més en Ciutat Vella. L'alcaldessa Ada Colau havia demanat en diverses ocasions a la conselleria d'Interior que desplegués més agents al centre de la ciutat. Entre els mesos de gener i agost d'aquest any, els fets delictius a Barcelona van créixer un 19% i, vistes les dades, es van acordar canvis com ara intensificar la presència de Mossos a Ciutat Vella. "Si no es nota, seré la primera a aixecar la veu", va avisar Colau, que va reconèixer que havia tingut "diferències" amb Interior perquè al juny, en l'anterior Junta de Seguretat, el departament no es va comprometre a reforçar la presència policial.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat avui l'actuació policial. Ha remarcat que és una "molt bona notícia llargament esperada" i ha felicitat el cos per la llarga investigació. "Els veïns i veïnes s'ho mereixen", ha afirmat l'alcaldessa.

La macrooperació contra el narcotràfic que s’està produïnt al Raval i altres punts per part de @mossos en col·laboració amb @barcelona_GUB és una molt bona notícia llargament esperada. Felicitats pels mesos de feina que hi ha darrera d’aquest operatiu. — Ada Colau (@AdaColau) 29 d’octubre de 2018

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha assegurat, al seu torn, que esperen que aquesta macrooperació sigui "un punt d'inflexió" i "tingui un impacte en la vida dels veïns Raval, que demanaven més efectivitat". "Estem treballant perquè, quan s'entra en un pis, es pugui tancar, i si els propietaris no els volen treure a la borsa de lloguer, els poden cedir a l'Ajuntament", ha explicat.