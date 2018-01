Un matrimoni de Barcelona llega un milió i mig d'euros a la investigació del càncer

L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) ha rebut un llegat d'un milió i mig d'euros d'un matrimoni de Barcelona: es tracta de la primera herència testamentària que rep el centre. Per voluntat expressa dels donants, que no van voler que els seus noms transcendissin, els diners aniran destinats a la investigació del càncer i la metàstasi. Segons l'advocat de la família i marmessor testamentari, Jaume Solé i Janer, el matrimoni sempre va estar compromès "amb la investigació mèdica i la salut" i havien "realitzat en vida altres donacions a hospitals i a entitats per promoure la recerca i l'assistència social". Segons Janer, el matrimoni sempre va tenir una impressió "excel·lent" de l'IRB.

El matrimoni va conèixer el centre el 2009 a través de Joan Massagué, que en aquell moment era director adjunt. "Durant més de set anys, vam mantenir un contacte constant, ens vam reunir en diverses ocasions i van visitar els laboratoris", explica Joan Josep Guinovart, director de l'IRB, que qualifica la donació de "molt generosa". "Entenien la recerca en metàstasi com una necessitat i una oportunitat per fer avançar el coneixement i millorar la salut, i això els feia molt feliços", afegeix Guinovart.

Els diners serviran per accelerar els estudis punters en metàstasi que estan desenvolupant diversos equips científics del centre. Rebre suports econòmics com aquest de la ciutadania és molt rellevant per als centres de recerca. "Detectem una conscienciació creixent sobre la importància de la investigació biomèdica per a la societat", constata Guinovart. Joan Massagué, que és actualment president del comitè científic assessor de l'IRB Barcelona i director de l'Sloan Kettering Institute, destaca la importància de "reforçar amb filantropia la recerca bàsica" per avançar en la investigació contra el càncer.

Tot i que aquesta és la primera herència que rep el centre, en els últims anys més persones han comunicat al centre la seva decisió d'incloure'l com a legatari en el seu testament.

Els llegats solidaris, una minoria

Els llegats solidaris, però, són una excepció. Segons xifres publicades pel Col·legi de Notaris de Catalunya el 2015, un 0,7% de les herències de Catalunya incloïen un llegat solidari, amb un import total de 33 milions d'euros.

Per donar a conèixer aquesta opció entre la ciutadania, l'IRB s'ha sumat aquest any a la campanya LegadoSolidario.org i des del 2014 treballa activament per estimular les donacions. Fins i tot, els científics de l'IRB van protagonitzar un vídeo per fomentar el mecenatge.