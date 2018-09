La meitat dels adolescents del món pateixen assetjament escolar

La meitat dels estudiants d'entre 13 i 15 anys de tot el món (150 milions) diuen que han patit algun tipus de violència dels seus companys de classe o en el seu entorn, mentre que a Espanya un 16,7% dels nens d'entre 13 i 14 anys diuen que han patit assetjament escolar. Segons un informe publicat avui per l'Unicef, titulat 'Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles', l'assetjament i les baralles físiques interrompen l'educació de 150 milions de nens d'entre 13 i 15 anys a escala global.

L'informe indica que la violència entre iguals –l'indicador és el nombre d'adolescents que diuen que han patit assetjament o han participat en una baralla física en l'últim any– és un fet generalitzat en l'educació dels infants a tot el món. Aquesta realitat afecta l'aprenentatge i el benestar dels estudiants, tant en països pobres com rics, segons l'Unicef.

"L'educació és clau per construir societats pacífiques i, malgrat això, per a milions de nens de tot el món, l'escola no és un lloc segur", ha lamentat Henrietta H. Fore, directora executiva de l'Unicef.

Per a Fore, "cada dia, molts estudiants, ja sigui en persona o a internet, s'enfronten a una sèrie de perills, des de baralles, pressió perquè formin part de colles o intimidació fins a formes de disciplina violentes, assetjament sexual o violència armada". "Aquestes situacions afecten el seu aprenentatge a curt termini, i a la llarga poden provocar-los depressió, ansietat i fins i tot portar-los al suïcidi. La violència és una lliçó inoblidable que cap nen hauria d'aprendre", adverteix.

Les dades que utilitza l'Unicef comptabilitzen que més d'un de cada tres estudiants d'entre 13 i 15 anys al món s'han sentit assetjats, i gairebé la mateixa proporció s'han vist involucrats en baralles físiques. Així mateix, tres de cada deu estudiants en 39 països industrialitzats reconeixen que han assetjat altres companys, i prop de 720 milions de nens en edat escolar viuen en països on el càstig corporal a l'escola no està completament prohibit.

L'informe assenyala que la violència derivada de l'ús de navalles o pistoles a les escoles segueix cobrant-se vides. L'Unicef i organitzacions afins proposen mesures "urgents" per acabar amb la violència a les escoles, com implementar polítiques i legislacions necessàries per protegir els estudiants de la violència a les escoles, i reforçar les mesures de prevenció i resposta als centres. També demana instar les societats i els individus a donar suport als estudiants per denunciar actes de violència, i treballar per canviar la cultura a les aules, les societats i les comunitats, així com demanar i compartir informació sobre violència a l'escola i el seu entorn.

Espanya és el tercer país –entre els 37 d'Europa, els Estats Units i el Canadà que s'inclouen en l'informe– amb un índex més baix de violència a les escoles entre estudiants d'entre 13 i 15 anys. Tot i això, i segons les últimes dades disponibles del 2014, a Espanya un 16,7% de nens d'entre 13 i 14 anys han manifestat haver patit assetjament escolar, i 1 de cada 3 (30,4%) ha estat involucrat en una baralla en l'últim any.