Arriben els Gemínids, la pluja d'estels més important de l'any

Segurament els vostres records de nits de pluges d'estels estan relacionats amb l'estiu, però aquests dies s'està produint la que probablement és la pluja d'estels més important de l'any. Es tracta dels anomenats Gemínids, que no són res més que les restes que deixa l'asteroide Faetont 3200. La terra s'aproparà aquests dies al rastre que deixa aquesta roca, de manera que la seva pols xocarà amb l'atmosfera i provocarà la pluja d'estels.

Els astrònoms preveuen que la millor nit per veure estels serà la de dimecres a dijous, però el pas d'un front farà que els núvols prims augmentin a mesura que avanci la nit del 13 al 14. Com més a prop de la costa, menys espessos seran. Al Pirineu i Prepirineu probablement la nit de dimarts a dimecres sigui la millor, ja que tampoc durant la de dijous a divendres s'espera que el cel hi sigui serè.

La nit de dimecres a dijous es calcula que poden arribar a fer-se presents més de 100 estels per hora en un àmbit adequat i fosc, més de 50 a prop de la ciutat. Entre la una i les dues de la nit és quan es preveu que la pluja sigui més intensa, un factor a tenir en compte si aguanteu bé el fred. En general els Gemínids acostumen a ser més atractius visualment que les Llàgrimes de Sant Llorenç, però l'època de l'any en què apareixen els fa menys populars.

Segons l'astrònom i divulgador Joan Anton Català, l'angle d'impacte dels Gemínids amb la Terra afavoreix que entrin a menys velocitat, i per tant que els traços de llum que deixin siguin més llargs i més lents, és a dir, més fàcils de veure que els d'altres pluges d'estels. Com més avança la nit, més curts i ràpids es fan.

L'any passat els Gemínids van quedar eclipsats per la superlluna de desembre, que en va fer molt difícil la visió, però aquest any la nit més important del fenomen coincidirà amb una lluna minvant que tindrà menys del 20% del disc il·luminat.

Com sempre en aquests casos no és imprescindible mirar a cap punt en concret del cel: els estels sortiran aparentment de la constel·lació Gèmini -d'aquí ve el seu nom-, però es dispersaran per qualsevol punt del cel.

L'asteroide s'aproxima

Independentment de la pluja d'estels, l'asteroide Faetont 3200 s'aproximarà a la Terra els dies vinents com no ho ha fet des del 1974. Dissabte aquesta roca d'uns 5 quilòmetres de diàmetre se situarà a 'només' 10,3 milions de quilòmetres de la Terra, l'equivalent a 27 vegades la distància entre la Terra i la Lluna. El Faetont és el tercer asteroide més gran d'entre els considerats “potencialment perillosos” per la NASA. A aquest asteroide se'l segueix de prop, ja que es planteja si a llarg termini pot arribar a suposar un perill per a la Terra. De moment podem estar tranquils: no tornarà a ser tan a prop del nostre planeta fins al 2093.