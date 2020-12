Europa ha viscut la tardor menys freda des que es mesuren dades

Tot i que a Catalunya la tardor ha tingut moments de tot, amb un mes d'octubre dels més freds dels últims anys, en el conjunt d'Europa la temperatura dels mesos de setembre, octubre i novembre ha batut un nou rècord, i per un marge força ample. En el conjunt del continent la temperatura ha sigut 1,9 graus més alta de la mitjana 1981-2010, i s'ha situat 0,4 ºC per sobre de l'anterior rècord, del 2006, segons dades fetes públiques avui pel projecte Copernicus del Centre Europeu de Predicció (ECMWF).

L'informe apunta també que a escala global el novembre ha batut un nou rècord, i també en aquest cas per una diferència remarcable. La temperatura mitjana del planeta s'ha situat 0,77 graus centígrads per sobre de la mitjana del període 1981-2010, i ha superat en 0,13 graus els anteriors rècords, molt recents, del 2016 i de l'any passat. Es tracta d'una de les anomalies de temperatura més fortes registrades per a qualsevol mes. Només els mesos de febrer i març del 2016 i el gener del 2020 van registrar una temperatura mitjana més anormalment alta.

651x366 Anomalia de temperatura a Europa durant els mesos de tardor / COPERNICUS ECMWF Anomalia de temperatura a Europa durant els mesos de tardor / COPERNICUS ECMWF

Una altra dada impactant és la dels últims dotze mesos. Entre el desembre de l'any passat i el novembre d'aquest any les dades de temperatura estan molt pròximes al rècord històric. Segons l'ECMWF, els últims dotze mesos només han sigut una centèsima de grau menys càlids a escala mundial que els períodes més anormalment suaus mai registrats al món. Els períodes entre l'octubre del 2015 i el setembre del 2016 i entre febrer del 2019 i el gener del 2020 segueixen sent encara els més anormalment càlids mai registrats.

Tot i que l'informe de l'ECMWF no especifica quines són les possibilitats que el 2020 acabi sent l'any més càlid mai registrat al món, sí que deixa entreveure que si l'anomalia de temperatura del desembre és tan marcada com la del novembre, el 2020 podria acabar desbancant el 2016 com l'any més càlid al món des que hi ha dades.