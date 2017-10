L'anticicló provoca pics de contaminació més alts a Lleida que a Barcelona

Ahir al vespre el popular observador del Fabra, Alfons Puertas, ens feia arribar aquesta increïble imatge que demostrava la situació d'inversió tèrmica que es donava a Barcelona a aquella hora. Humitat i contaminació quedaven totalment engabiades a les capes més baixes de l'atmosfera, talment com si hi hagués una cúpula invisible que evités que es dispersessin.

Som en una situació d'anticicló que fa dies que dura, i això significa escassa renovació de l'aire, però curiosament a aquella hora els nivells de diòxid de nitrogen eren encara més alts en una ciutat amb molta menys activitat i molt menys trànsit rodat com Lleida. Mentre ahir el pic d'NO2 es va quedar en 125 micrograms per metre cúbic d'aire a l'Eixample, a Lleida al vespre s'arribava fins als 165. Cal recordar que el límit horari per a l'NO2 se situa en 200. Els gràfics de l'evolució de l'NO2 durant els últims dies demostren que durant el dia la contaminació és més alta a Barcelona, però que de cop al vespre es produeix un pic sorprenent a ponent, un pic que ha anat a més a mesura que s'han anat acumulant dies d'anticicló.

540x306 Evolució del nivell de diòxid de nitrogen a l'Eixample de Barcelona Evolució del nivell de diòxid de nitrogen a l'Eixample de Barcelona

El Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Generalitat ens ha confirmat que les dades són bones, i que ahir mateix un tècnic va revisar els sensors de la capital del Segrià. Segurament aquests pics s'expliquen pel mateix motiu que la boira és molt més freqüent a Lleida que a Barcelona. La 'tapa' invisible que s'observava ahir al vespre a Barcelona devia ser encara molt més marcada i intensa a Lleida, fins al punt de concentrar els contaminants del dia a les capes molt baixes de l'atmosfera.

540x306 Evolució del nivell de diòxid de nitrogen a Lleida Evolució del nivell de diòxid de nitrogen a Lleida

Per què el pic al vespre?

Els pics de contaminació s'expliquen pel fenomen de la inversió tèrmica. En els dies d'anticicló com els que estem el vent tendeix a encalmar-se i hi ha poc moviment horitzontal d'aire, llavors l'aire fred, que normalment se situa en capes més altes de l'atmosfera, es desploma a la part més baixa i pren el lloc de l'aire més càlid que normalment hi habita. S'intercanvien els papers i entre les dues masses d'aire es forma un tap, una mena de sostre invisible que engabia l'aire més pròxim a la superfície. Això passa sobretot entre el vespre i el matí, ja que en molts casos l'escalfor del sol durant el dia és suficient per trencar aquest sostre invisible i remenar les dues masses d'aire.

Aquest mateix fenomen és el que produeix la boira hivernal a les zones enclotades, com el pla de Lleida i la plana de Vic, ja que la pròpia forma de la vall afavoreix aquesta concentració d'humitat a la part baixa de l'atmosfera.

El fet que els pics de contaminació es produeixin al vespre s'explica perquè tota la contaminació que s'ha produït durant el dia, de cop i volta, queda atrapada a les parts més baixes de l'atmosfera quan al vespre reapareix la inversió tèrmica. De nit generem molta menys pol·lució, però tot i així, a vegades els pics també arriben a primera hora, quan la inversió tèrmica encara és present i es reprèn l'activitat.