Sol, boira i absència de precipitacions durant un parell de dies

Dimarts va finalitzar amb el pas d'una línia de tempestes que, poc o molt, van afectar la majoria de comarques. Les més intenses, acompanyades de calamarsa en alguns casos, van concentrar-se cap a les comarques tarragonines i el sud de la costa barcelonina.

El front responsable de la pluja ja és història. Aquest dimecres gaudirem d'un dia molt més tranquil, amb moltes estones de sol o ressol en conjunt. Malgrat això, la boira i els núvols baixos mantindran el cel mig ennuvolat en diverses fondalades de l'interior de país.

Cap al Pirineu i el Prepirineu occidental i el nord de la Franja s'observarà el creixement de nuvolades més gruixudes al llarg del dia. En aquest entorn no s'hi descarta alguna feble precipitació.

Les estones de sol faran repuntar clarament el termòmetre al migdia. Avui les temperatures màximes pujaran 2 o 3 graus respecte d'ahir i superaran la marca dels 15 graus en força localitats de la terra baixa.

Dimecres més ventós al País Valencià i les Balears, sobretot durant la primera meitat de la jornada, a causa del vent de ponent i garbí, que bufarà moderat i mantindrà l'ambient clarament més suau que els últims dies. El cel es mostrarà canviant al llarg del matí, especialment al litoral valencià, a causa de la presència de capes de núvols alts i mitgencs afavorits per les ventades.

Dijous tornaran a augmentar les nuvolades

Dijous ens llevarem novament amb bancs de boira en sectors de Ponent i l'interior i cel més serè a la resta del país. La matinada serà freda, amb glaçades febles en algunes vall del Pirineu, i el migdia serà gairebé tan suau com el d'avui.

L'aproximació d'un nou sistema frontal, per contra, farà que el sol es vagi apagant gradualment amb el pas de les hores a causa de l'arribada de capes de núvols alts i mitgencs des del sud.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima de dimarts i dimecres / GFS (ARA.CAT) Diferència entre la temperatura màxima de dimarts i dimecres / GFS (ARA.CAT)

Divendres amb estones de paraigua

El front deixarà els primers xàfecs a l'interior del País Valencià a última hora de dijous. Les pluges o plugims avançaran cap a Catalunya –des del sud– durant la nit i la matinada de divendres.

Els últims mapes indiquen que el front arribarà, finalment, amb menys activitat del previst. Les precipitacions seran febles en general i afectaran sobretot les comarques pròximes al litoral i el prelitoral.

Les nuvolades marxaran amb celeritat a partir de la tarda, empeses pels vents de ponent, i donaran pas a un dissabte un altre cop força estable.

540x306 Precipitacions previstes per divendres / GFS (ARA.CAT) Precipitacions previstes per divendres / GFS (ARA.CAT)

Un cap de setmana amb moltes estones aprofitables a l'aire lliure

El cap de setmana s'iniciarà amb un temps bastant tranquil. Dissabte serà un dia fresc, però força assolellat, o com a molt mig ennuvolat a causa de la presència de bandes de núvols alts.

Diumenge, en canvi, es llevarà amb el pas d'un nou front que farà ploure de matinada a la meitat oest del país i donarà pas a una jornada de cel canviant, però ja sense pluja, arreu del territori.

Més enllà, el mapes entreveuen que la primera meitat de la setmana vinent continuarà marcada per temperatures fresques, normals per a l'època de l'any, i per la variabilitat pel que fa al cel, però sense episodis de pluja.

El termòmetre podria pujar de manera més clara a partir de la segona meitat de la setmana vinent.