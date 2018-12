El primer bany de l'any, amb el mar menys fred del normal

Un dels costums de força gent per començar bé l'any és desafiar el fred de l'hivern i banyar-se al mar l'1 de gener. Enguany és un bon moment perquè els més fredolics ho provin, perquè la temperatura de l'aigua està força per sobre del que tocaria.

Segons les últimes observacions fetes per Diego Lázaro a Barcelona fa tres dies, la temperatura de l'aigua a la ciutat s'acosta als 15,5º, cosa que suposa una anomalia de més d'un grau respecte a la mitjana dels últims 11 anys. A l'Estartit l'última observació és de just abans de Nadal, i fins aquell moment la temperatura del mar superava els 15,5º, en concret arribava a 15,7º. La tramuntana dels últims dies, amb tot, probablement ha fet baixar la temperatura del mar al nord de Catalunya.

L'1 serà un dia amb poc vent. La tramuntana de les últimes hores pot fer que al matí hi hagi mar de fons a la Costa Brava, però en general serà un dia favorable per banyar-se al mar. La temperatura de l'aire canviarà bastant respecte a avui a les comarques de Girona, perquè dels gairebé 20º d'avui al migdia es passarà a màximes poc per sobre dels 15º. Però, en general, l'ambient no serà gaire diferent del d'avui.

Segons les últimes dades obtingudes a partir d'imatges de satèl·lit pel Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, l'anomalia de temperatura del mar és encara més forta al sud del País Valencià i a les Pitiüses, on en alguns casos l'aigua és fins a 3 graus menys freda del que sol ser habitual. En alguns trams marítims d'aquests sectors la temperatura de l'aigua supera fins i tot els 17 graus.

540x306 Anomalia de la temperatura de l'aigua al Mediterrani / CEAM Anomalia de la temperatura de l'aigua al Mediterrani / CEAM

Per cert, si us acosteu al mar aquests dies probablement veureu roques molt més verdes del que sol ser habitual. Les altes pressions dels últims dies estan fent baixar el nivell del mar i provoquen que algunes algues que habitualment queden dins l'aigua surtin a la llum. Són les anomenades minves, habituals al desembre i sobretot al gener.