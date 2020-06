La contaminació a Barcelona continua sent baixa tot i els canvis de fase

El progressiu retorn a la normalitat s'ha notat poc en els nivells de contaminació a Barcelona. Els 15 dies de fase 1 no han suposat un augment dels nivells de diòxid de nitrogen a la ciutat, malgrat que els primers dies de la nova situació l'anticicló i la manca de vent van ajudar a fer que puntualment el diòxid de nitrogen (NO 2 ) es disparés fins a valors previs a l'estat d'alarma.

Si es comparen les dades dels últims 15 dies amb els valors del mateix període de l'any passat, la diferència és molt clara: la mitjana de NO 2 a Barcelona durant l'última setmana ha sigut de 15,0 ug/m 3 d'aire, mentre que l'any passat durant el mateix període va ser de 30,7, més del doble. Aquesta diferència és més o menys la que s'ha anat repetint des de l'inici del confinament: la mitjana de diòxid de nitrogen des del 13 de març fins ahir se situa en 15,6 ug/m 3 d'aire, mentre qe els mateixos dies de l'any passat va ser de 31,7.

No hi ha dubte que la pluja i els canvis de temps dels últims dies estan ajudant a fer que la contaminació sigui baixa, però cal recordar que els primers dies de fase 1 l'estancament en el temps va afavorir un repunt de la pol·lució. Aquest diumenge passat l'NO 2 va arribar a baixar fins als 7,3 ug/m 3, el sisè dia històric amb menys contaminació a Barcelona. Els cinc primers són tots dies festius del confinament.

Altres contaminants com l'ozó no han baixat de manera tan clara. A Barcelona, si es compara la concentració d'ozó (O 3 ) durant el que portem d'estat d'alarma amb els nivells de les mateixes dates de l'any passat, el canvi és poc important, de 67,6 ug/m 3 d'aire de l'any passat a 65,9 d'aquest any, una baixada d'un 2,5%. A Osona, on l'ozó acostuma a ser un problema, la baixada s'ha notat una mica més: a Manlleu l'O 3 aquestes setmanes ha sigut un 12% inferior al de l'any passat, i a Vic un 9%.

L'ozó és un contaminant secundari, ja que no s'emet directament a l'atmosfera sinó que es forma a partir de reaccions activades per la llum solar entre contaminants primaris, per això és especialment alt a la primavera i a l'estiu.