L'abans i el després de la nevada: el Pirineu recupera el color blanc

Una de les imatges del dia és la que ens ha ofert el satèl·lit Terra quan ha passat per sobre de Catalunya aquest matí. S'hi veu el Pirineu i el Prepirineu totalment de color blanc, en una imatge poc habitual fins i tot a l'hivern. És cert que en la foto el blanc dels núvols es barreja amb el blanc de la neu en alguns trams de la serralada, sobretot al nord, però l'enfarinada és molt evident. A la imatge fins i tot s'hi pot veure el Montseny lleugerament emblanquinat després de les nevades d'ahir i del cap de setmana passat.

El canvi s'entén molt millor si es compara la imatge d'avui amb una de fa tot just nou dies. Encara immersos en l'anticicló, en aquesta segona foto s'hi veu fins a quin punt era escassa la neu a la serralada, així com els bancs de boira ben encaixonats a la Depressió Central, a la plana de Vic i al pla de Bages. La manca de precipitacions i la inversió tèrmica havien deixat al Pirineu amb molta menys neu de la que tocaria per a l'època. Per exemple a la Bonaigua el gruix de neu rondava els 30 cm, quan el normal en aquesta època és que se superi ja el metre de neu. La nevada d'ahir ha normalitzat el paisatge.

540x306 Gruix de neu observat a la Bonaigua / Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Gruix de neu observat a la Bonaigua / Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Segons dades del Meteocat més enllà de les nevades d'entre 20 i 30 cm a la majoria de capitals del Pirineu, a cotes altes la borrasca hi ha deixat més de 70 cm a Certascan, més de 60 a Sant Joan de l'Erm i a Malniu, i fins tot més de 40 al Pirineu Oriental, en indrets com Ulldeter o Núria.

La nevada continuarà els dies vinents, però ni demà ni diumenge ja no serà tan general com la d'ahir. Els pròxims dies la neu es continuarà acumulant bàsicament al Pirineu Occidental, i sobretot al vessant nord. A llarg termini els mapes fan pensar en més neu al Pirineu. Com a mínim fins al canvi de mes el més probable és que el constant pas de sistemes frontals pugui portar encara més neu a la cara nord del Pirineu, i és possible que la setmana que ve hi hagi fins i tot alguna nevada més general.