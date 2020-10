El gran huracà 'Epsilon' vist des de dins

Aquest dimecres el grup de seguiment aeri d'huracans de l'exèrcit dels Estats Units ha penjat unes imatges fascinants d'un dels seus viatges a l'interior d'un huracà. El vídeo i les fotos permeten veure amb gran detall com és l'ull d'aquesta gran borrasca tropical des de dins, i com són les grans parets de núvols de la pertorbació des del seu interior.

En aquest cas es tracta del nou gran huracà Epsilon, que a hores d'ara és de categoria 3 i porta vents sostinguts associats de més de 185 km/h. La feina d'aquestes avionetes, així com de les que fa servir també l'agència NOAA, és obtenir dades reals sobre el mínim de pressió al centre de l'huracà, i la força dels vents que porta associats en diferents capes de l'atmosfera, una informació de primera mà que és important per poder elaborar una previsió acurada.

L'huracà Epsilon no està previst que afecti directament cap zona continental, però ha obligat a activar alguns avisos per fort vent a les illes Bermudes. Posteriorment en el seu desplaçament cap a l'Atlàntic nord s'acabarà integrant entre les potents borrasques que la setmana que ve afectaran l'oest d'Europa.

Som a les acaballes d'una temporada amb un gran nombre de pertorbacions tropicals i huracans a l'Atlàntic. De fet, el nom d' Epsilon ha estat assignat a aquest huracà seguint la norma que dicta que un cop s'acaba la llista de noms pensats per a una temporada se segueix l'alfabet grec per seguir anomenant les noves borrasques tropicals que encara es puguin formar.

Sunrise on the eye of Hurricane Epsilon. pic.twitter.com/qk0wgj9w0n