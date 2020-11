Una impressionant mànega provoca algunes destrosses a Alacant

Un dels forts aiguats que descarreguen aquest divendres al País Valencià ha generat una mànega imponent. El fenomen s'ha produït just davant de la platja de l'Horta, al terme de Campello, molt a prop d'Alacant. La mànega ha arribat a tocar terra i ha provocat algunes destrosses a la platja, com testimonien diversos vídeos apareguts a les xarxes socials.

El fenomen s'ha produït enmig d'un divendres de temps molt mogut altra vegada al País Valencià. Aquest matí a València ha caigut una pedregada que es pot catalogar d'històrica, segons la delegació valenciana de l'Aemet. Algunes de les pedres que hi han caigut superen en grandària una cirera, un fet que només té un precedent notificat a València, el de l'1 de maig del 2001.

⛈️ Així han quedat els carrers de #València després de la pedregada que ha caigut este matí com a conseqüència de la tempesta.

🔴 L'alerta es manté i els parcs i jardins estan tancats.



❗Per favor, molta precaució si heu de transitar per la ciutat o per carretera pic.twitter.com/U4rbh3eLmr