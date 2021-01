La nevada vista des del satèl·lit Terra

Les imatges del satèl·lit Terra ofereixen un punt de vista magnífic de fenòmens com les nevades i la boira. El Terra, com molts altres satèl·lits d'alta resolució, ofereix només una o dues imatges al dia de cada part del món però, per contra, permeten observar el territori amb molt més detall.

La NASA ja ha processat la passada que el Terra ha fet aquest matí per sobre de la península Ibèrica i la cobertura de neu que mostra és impressionant. En aquestes fotografies, la neu apareix amb un color rosat per poder-la diferenciar dels núvols. A Catalunya els núvols baixos que tapen el cel en alguns llocs no permeten veure encara la visió de conjunt, però sí que es pot identificar fins a quin punt la nevada ha sigut extensa al terç sud del país.

Si es compara la imatge d'avui amb la del 8 de març del 2010 es pot comprovar que aquella emblanquinada va ser encara més extensa que la d'aquest cap de setmana, però per contra va deixar de banda les comarques on aquest cap de setmana ha nevat més.

651x366 Neu acumulada el 9 de gener del 2010, l'endemà de la gran nevada Neu acumulada el 9 de gener del 2010, l'endemà de la gran nevada

Per contra, dos mesos abans hi va haver una altra nevada important que sí que va afectar les comarques del sud. La imatge de la nevada del 8 de gener del 2010 s'assembla més a la d'avui. Les fotografies de satèl·lit també permeten comprovar com es va anar fonent la neu en episodis semblants com el del gener del 2010. Cinc dies després que parés de nevar encara es podia observar com la taca rosada que indicava la cobertura de neu era significativa, i set dies després a les muntanyes de Prades el satèl·lit encara hi detectava una acumulació de neu destacable.

El fet que el vent de mestral bufi amb certes ganes a les Terres de l'Ebre els dies vinents pot afavorir que la neu es desfaci amb una mica més de rapidesa que el gener del 2010, però la gran extensió emblanquinada que ha quedat a Catalunya després d'aquest cap de setmana fa pensar que les pròximes nits seran molt fredes en comarques interiors i del Pirineu.

651x366 Neu acumulada el 10 de gener del 2010, 2 dies després de la nevada del 7 i 8 Neu acumulada el 10 de gener del 2010, 2 dies després de la nevada del 7 i 8

651x366 Neu acumulada el 13 de gener del 2010, 5 dies després de la nevada del 7 i 8 / NASA Neu acumulada el 13 de gener del 2010, 5 dies després de la nevada del 7 i 8 / NASA