Canvi de temps a partir de dijous

La temperatura continua normalitzant-se a poc a poc, però tot i així aquesta matinada tampoc ha estat gaire freda. Les mínimes sota zero han tornat a ser molt escasses, destaquen els -2º del Pont de Suert i de Das, els -1º de Guardiola de Berguedà o els 0º de Sort i de la Vall d'en Bas. A la costa les mínimes s'han mantingut per sobre dels 10º en molts casos, a Tarragona no s'ha baixat dels 11º en tota la nit i a Barcelona dels 12º.

Aquest migdia la temperatura també serà una mica més baixa que ahir, però això no evitarà que l'ambient segueixi sent poc fred per ser gener, i que moltes màximes se situïn per sobre dels 15º. Els núvols baixos i boires frenaran el termòmetre en algunes comarques de la Catalunya Central, tot i que amb el pas del matí s'aniran desfent.

Demà el dia no serà gaire diferent, però per dijous s'entreveu un canvi de temps més important. Els núvols aniran a més ja des del matí, però serà sobretot a última hora del dia i durant la nit quan apareixeran les precipitacions. Deixant de banda algunes comarques del sud i de Ponent, poc o molt acabarà plovent o nevant en molts indrets, tot i que les precipitacions més abundants s'entreveuen al Pirineu i en algunes comarques de Girona i de Barcelona, sobretot a les més pròximes a la costa.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dijous a última hora Acumulacions de precipitació previstes per a dijous a última hora

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

La borrasca farà entrar aire bastant més fred, la cota de neu baixarà per sota dels 1000 metres al nord del Pirineu, però podria quedar-se entre els 1000 i els 1200 metres en general. En qualsevol cas divendres tornarem a l'hivern, la temperatura baixarà més de 10 graus al Pirineu i entre 3 i 7 graus en general. No arriba cap gran fredorada, simplement temperatures normals per ser gener.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de divendres Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la de divendres

Encara hi ha incertesa sobre el temps del cap de setmana. Dissabte és probable que encara nevi al nord del Pirineu, però en general la borrasca s'anirà centrant a les Balears i al sud del País Valencià. Entre diumenge i dilluns alguns models apunten a la possibilitat que el vent passi de ser de nord a ser més de nord-est o est, fet que podria fer rebrotar les pluges a les comarques de l'est de Catalunya. Per ara aquest no és l'escenari més probable, però si s'acaba donant podria ploure i nevar amb ganes en àmbits com el Pirineu Oriental o les Terres de l'Ebre. Caldrà seguir-ho.

Avui el vent anirà afluixant a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, però el mestral i la tramuntana es tornaran a deixar sentir amb força entre divendres i dissabte. El cap de setmana començarà amb ventades tant a les Terres de l'Ebre com al Pirineu, a l'Empordà i a Menorca.