Cel més enterbolit i calor que encara anirà a més

Els núvols han fet que aquesta nit fos especialment calorosa a les Terres de l'Ebre, on la temperatura mínima no ha baixat dels 22 graus ni a Amposta ni a Tortosa. El termòmetre també ha baixat menys que ahir al Pirineu, però en molts indrets les mínimes avui han sigut similars o lleugerament més baixes que els últims dies.

Avui serà un dia més enterbolit i mig ennuvolat que els anteriors. Amb el pas del matí els núvols que a primera hora ja tapaven el cel a les Terres de l'Ebre aniran avançant cap a la resta de comarques, sobretot a les de la meitat est. Serà al migdia quan el sol quedarà més esmorteït. Avui només cauran algunes gotellades puntuals a les Terres de l'Ebre durant aquest matí i alguna tempesta puntual a l'extrem nord del Pirineu de cara a la tarda. El vent serà feble en general: les banderes verdes predominaran clarament a les platges.

Demà la temperatura encara pujarà més que avui, sobretot en punts de la costa i del prelitoral. Els 30 graus se superaran amb més facilitat a la costa, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre saltarà més fàcilment per sobre dels 35. Aquest dijous les tempestes de tarda aniran a més al nord, ja no només al Pirineu, sinó també a la serra de l'Albera i en punts de la Catalunya del Nord.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Divendres serà el dia amb més ruixats de la setmana, però les últimes actualitzacions dels models de previsió fan pensar que els xàfecs i tronades afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu i molts punts de la Catalunya Central. El dia començarà amb un temps molt insegur. Divendres al matí no és descartable que també arribi a ploure tímidament a Ponent o en algunes comarques pròximes a la costa.

El cap de setmana començarà encara amb un dissabte mig ennuvolat al Pirineu i en moltes comarques de Girona, però els ruixats que puguin aparèixer s'entreveuen minsos i febles. Diumenge el sol predominarà a tot arreu.

Acumulacions de precipitació previstes per divendres

La calor afluixarà amb el canvi de temps de divendres, però la refrescada no es notarà a tot arreu de forma clara. El cap de setmana començarà amb temperatures entre 4 i 7 graus més baixes que avui al Pirineu i Prepirineu, però com més a prop de la costa menys es notarà el canvi de temperatura.

Cal tenir en compte que diumenge la calor repuntarà ja clarament, cosa que fa pensar que en algunes comarques de la costa i del sud de Catalunya els set dies que tenim al davant poden ser el període de calor intensa més persistent que hi hagi hagut en aquest estiu fins ara. Difícilment entrarem en situació d'onada de calor, però sí que cal tenir en compte la possibilitat que la setmana que ve comenci amb el pic de calor més fort d'aquest estiu fins ara. Un pic de calor que no hi ha indicis que hagi de ser llarg.