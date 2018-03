DIa de Rams amb ambient fred i alguns ruixats residuals

Finalment ahir el temporal va deixar una regada general i abundosa a pràcticament tota Catalunya. La cota de neu va arribar a baixar de manera esporàdica fins als 600 metres al altiplà central. Al Pirineu i al Montseny es van acumular gruixos realment destacables, fins a més de 30 cm en alguns sectors. Entre els registres de precipitació més destacats, en destaquen:

69 l/m2 al Puig Sesolles,

61 l/m2 a Vilanova del Vallès,

54 l/m2 a Sant Llorenç Savall,

44 l/m2 a Badalona,

43 l/m2 a Parets del Vallès,

41 l/m2 al Observatori Fabra (Barcelona),

38 l/m2 a Sabadell,

36 l/m2 a Cassà de la Selva,

33 l/m2 a Blancafort,

32 l/m2 a Cervera i Artés.

El temporal de pluges ja és historia, però la inestabilitat no acaba de desaparèixer del tot. El cel encara seguirà força ennuvolat en molts indrets del territori, durant pràcticament tota la jornada de Rams.

540x306 Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo

Durant el matí, encara persistiran alguns ruixats a la Costa Brava amb tendència a desaparèixer abans del migdia. De cara a la tarda, haurem de tornar a estar atents a possibles ruixats a altres zones del país. Altre cop sembla que serien més probables cap a la zona central de Catalunya, entre el Prepirineu, Catalunya central i prelitoral, però no se’n descarten a la resta de zones i podrien arribar també al litoral. En principi però, no s’han d’esperar grans quantitats de precipitació. Temperatures que seguiran molt inferiors als valors que hauríem d’esperar per aquesta època. Els vents de tramuntana i mestral haurien d’anar perdent força a mesura que avanci el dia.

540x306 Ratxes màximes de vent previstes per diumenge / Model GFS 0.25 / ARA méteo Ratxes màximes de vent previstes per diumenge / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Primers dies de Setmana Santa amb més bonança…

Ara com ara, es veu un inici de Setmana Santa anb temperatures clarament més altes. Dilluns el començarem amb més sol al matí i temperatures força similars, però de cara a la tarda encara es podran reproduir alguns ruixats. Amb un ambient força fred, les temperatures no pujarien, encara.

540x306 Acumulació de precipitació prevista per dilluns / GFS 0.25 / ARA Méteo Acumulació de precipitació prevista per dilluns / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara a dimarts, dimecres i dijous sembla que l'anticicló de les Açores se'ns posarà al damunt amb un temps força estable i una notable pujada de temperatures que ens portaria, ara sí, un ambient molt més primaveral. A finals de setmana, una nova borrasca ens podria tornar a portar precipitacions, però això s'haurà d'anar confirmant perquè encara falten força dies.