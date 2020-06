Diumenge de tempestes fortes a molts punts amb calamarsades i pedregades

L’arribada d’un embossament d’aire fred ja va deixar la primera tongada de tempestes i xàfecs aquest passat dissabte sobretot al nord i oest del país. En alguns casos els ruixats van anar acompanyats de calamarsa, com és el cas d’Andorra, on de matinada alguns carrers van quedar lleugerament emblanquinats, o a Llançà on els grans de calamarsa van adoptar formes força singulars. Els registres més destacats de precipitacions entre ahir i aquesta matinada són:

57 l/m2 a la Pobla de Lillet

43 l/m2 a Castellar de n’Hug

40 l/m2 a Guardiola de Berguedà

37 l/m2 a les Salines (Andorra)

32 l/m2 a Sort

28 l/m2 a Pont de Suert

25 l/m2 a Bagà

Aquest diumenge la inestabilitat augmentarà i s’estendrà a molts més punts del territori català, comportant un increment del risc de tempestes fortes i també de calamarsades i pedregades. Al llarg de la matinada han anat caient alguns ruixats dispersos, sobretot del terç nord. La previsió és que es mantinguin les pluges intermitents durant la resta del dia, tot i que serà més probables que durant la segona part del dia que els ruixats i xàfecs siguin més intensos i més extensos.

Les més destacades cauran al Prepirineu, a la Catalunya Central i a àrees properes a la Serralada Transversal durant la tarda, i cap al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre a partir del vespre. A més a més, a les comarques del Berguedà, el Solsonès i Osona, aquestes precipitacions podrien deixar registres superiors als 80 o fins als 100 litres.

Així ho remarca el Servei Meteorològic de Catalunya que manté un avís per acumulació de precipitació en aquestes darreres comarques, així com una extensa alerta per pluges fortes a la resta del territori menys a Ponent i el litoral de Girona i nord de Barcelona. En aquest sentit, Protecció Civil també té activat l’alerta del Pla Inuncat on recomana extremar les precaucions, sobretot en àrees properes a rius i rieres.

📍🗺️ A Canyelles (el Garraf) s'ha enregistrat una intensitat màxima en 30 minuts de 20,7 mm.



⚠🌦 Aquest és l'Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per intensitat de pluja per a avui i demà

#protecciocivil activa en ALERTA el Pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses demà



➡ Es recomana extremar les precaucions en la mobilitat, activitats a l'aire lliure i sobretot prop de rius i rieres



NOTA PREMSA 👇👇 https://t.co/VYcwru9gKr pic.twitter.com/iibp0GdZy2 — Protecció civil (@emergenciescat) June 6, 2020

Allà on plourà amb menys probabilitat i amb menys intensitat serà a les comarques del litoral de Girona, al Barcelonès i al Maresme, així com a les de Ponent, al Pla de Lleida i proximitats. Per altra banda, el vent de tramuntana s’intensificarà ja des de primeres hores d’aquest matí a la Costa Brava, sobretot al sector nord, i també el mestral a les Terres de l’Ebre bufarà amb alguns cops forts, i es mantindran amb alts i baixos uns quants dies més.

Tot plegat també caldrà destacar el descens de la temperatura. En aquest sentit, les temperatures màximes experimentaran una baixada moderada o puntualment acusada, amb uns termòmetres que podran baixar fins a 5 graus a punts de l’interior, deixant un ambient molt fresc i que no ens recorda pas a un mes de juny, sinó més aviat de principis de maig.

El descens dels termòmetres no acabarà aquí. Seguiran baixant durant la pròxima jornada, on tocaran fons aquest dilluns. Ara bé, a partir de llavors, molt a poc a poc la temperatura anirà recuperant-se entre dimarts i dimecres però novament divendres baixarà moderadament. En aquest sentit, els termòmetres es mantindran durant la resta de setmana amb valors per sota de la mitjana climàtica. Haurem d’esperar fins a mitjans de juny per poder tenir una temperatura pròpia pel que tocaria.

La setmana seguirà inestable i amb ruixats i tempestes cada dia al nord i centre del país. La inestabilitat també ajudarà que les precipitacions puguin anar apareixent en altres punts del territori.