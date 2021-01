Una línia de tempestes fortes provoca cops de vent de més de 110 km/h

Aquest divendres ha començat amb un temps apocalíptic en molts indrets. El pas d'una línia de tempestes fortes ha provocat una gran quantitat de llamps i trons per ser un dia de gener. Les tronades han anat acompanyades de calamarsa en molts casos, un fet també poc habitual per a l'època de l'any.

La línia de tempestes ha provocat cops de vent molt forts i sobtats. Al Montsec d'Ares s'ha registrat una ventada de 117 km/h, i l'estació que el Meteocat té a Terrassa ha captat un cop de vent de 115 km/hm, el més fort des que aquesta estació es va posar en funcionament el 2019. Altres ratxes fortes són els 108 km/h de Cervera, i Alguaire, o els 107 d'Ulldemolins. Estacions de particulars han captat també cops de vent de 109 km/h a Berga i de 98 a l'Hospital Dexeus de Barcelona.

El mapa de llamps del Meteocat té avui aquest aspecte amb dades fins poc abans de les deu del matí. Es tracta d'una imatge molt poc habitual en aquesta època, però no inèdita. El cap de setmana de després de Reis de l'any 2018 va haver-hi una situació de ruixats forts que també va provocar una gran quantitat de llamps, i fins i tot diversos tornados.

651x366 Mapa de llamps del Meteocat amb dades fins a les 9 i 50 minuts del matí / METEOCAT Mapa de llamps del Meteocat amb dades fins a les 9 i 50 minuts del matí / METEOCAT

El front anirà acompanyat de fortes ventades en moltes comarques de Ponent, de la Catalunya Central i en sectors de la costa i del prelitoral, on avui hi pot haver ratxes de vent que superin els 70 o 80 km/h. El Meteocat alerta de perill alt per vent al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès i a l'Anoia, però l'avís per possibles ventades s'estén per moltes més comarques centrals, del sud i de Ponent.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest matí Cops de vent màxims previstos per aquest matí

A la tarda s'obriran clarianes, el vent s'endurirà en comarques centrals i del sud, però en canvi perdrà força al nord-est. El cap de setmana començarà amb moltes clarianes, però entre demà al vespre i diumenge al matí un altre sistema frontal tornarà a provocar ruixats curts però intensos en molts indrets. Diumenge el temps es mantindrà insegur en algunes comarques de Girona, però en general s'obriran moltes clarianes.

Aquest cap de setmana el fred anirà a més, la baixada es notarà especialment a les comarques de Girona i al Pirineu, però la temperatura recularà en general. El descens es percebrà sobretot entre diumenge i dilluns. La setmana que ve començarà amb entre 5 i 8 graus menys que avui a la meitat nord de Catalunya. El fred marxarà ràpidament a partir de dimecres, acabarem el gener altre cop amb molta suavitat per ser hivern.