Inici del cap de setmana acompanyat de bonança i temps assolellat

Comencem cap de setmana amb l'arribada de núvols prims i amb temperatures que han pujat notablement al litoral i en molts indrets de l'interior, en general entre 3 i 5ºC més que ahir divendres, excepte algunes valls del Pirineu, on ha parat el vent i en aquests indrets el termòmetre ha davallat més que no pas ahir. Entre els valors més baixos d'avui, destaquen:

Guixers, -4º

Vilobí d'Onyar, -4º

Das, -3º

Anglès, -3º

La Vall d'en Bas, -3º

Llagostera, -3º

Vallfogona de Balaguer, -2º

Manresa, 1º

Barcelona, 8º

Tarragona, 9º

Durant la jornada d'aquest dissabte, esperem que els núvols prims vagin creuant el cel sense més conseqüències. No esperem boires ni precipitacions a cap indret del país i les temperatures podran seguir augmentant, especialment al litoral i prelitoral. A l'interior i al Pirineu, amb l'arribada de més núvols prims de cara al migdia i durant la tarda, és probable que la temperatura avui quedi lleugerament més curta. De cara al vespre, és probable que el cel es comenci a tapar pel vessant nord del Pirineu, però se'ns dubte, serà un dia aprofitable per anar a gaudir dels esports de neu.

540x306 Diferència de temperatures màximes entre ahir divendres i demà dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes entre ahir divendres i demà dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

D'altre banda cal destacar que el vent que ha estat tant intens durant les darreres jornades, durant aquest dissabte calmarà i anirà clarament a la baixa, fet que afavorirà a que es pugui anar al Pirineu sense patir el fenomen del torb.

540x306 Ratxes de vent màximes previstes per aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Ratxes de vent màximes previstes per aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

BRUSC CANVI DE TEMPS DURANT LA TARDA DE DIUMENGE

De cara a demà diumenge, hem de parlar de canvis. Ja a partir de migmatí, la nuvolositat anirà clarament en augment al Pirineu i abans del migdia ja podriem tenir les primeres nevades al vessant nord de la serralada amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.200 metres cap als 600 metres a últimes hores de la jornada de diumenge. La nevada a partir del migdia pot saltar a la cara sud amb certa facilitat tot i que serà menys abundant. En general, esperem gruixos de neu menys destacables que en la darrera situació. Es podrien acumular uns 20/30cm de neu nova per sobre de 1.600 metres i quantitats menys destacables a les valls. Les temperatures començaran a caure en picat a partir de la tarda i durant el vespre a tot el país progressivament, de nord a sud.

540x306 Diferència de temperatures màximes entre aquest dissabte i demà diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes entre aquest dissabte i demà diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

A la resta de Catalunya, el canvi de temps tindrà diferents afectacions, quant a precipitacions ens referim, només al nord-est -entre el Maresme, Ripollès i Baix Empordà-, serà on de cara a la tarda i vespre d'aquest proper diumenge es podrien reproduir alguns ruixats, fins i tot alguns d'intensitat moderada i pot ser calamarsa o calabruix, però no haurien de deixar grans quantitats de precipitació. Difícilment es superaran els 15 litres/m2, però compte amb la cota de neu perquè podria baixar fins als 600 metres de cara al vespre.

540x306 Probabilitat de precipitació prevista per demà diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Probabilitat de precipitació prevista per demà diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Exceptuant les diferents comarques citades del nord-est, no esperem precipitacions a cap indret més de Catalunya, però si altres afectacions ja conegudes com el vent. Tornarà a ser el protagonista i fins i tot perillós a la meitat sud del país. Serà especialment violent a partir del migdia i reforçant-se durant la tarda amb cops de vent realment seriosos. Compte perquè algunes ratxes podrien superar els 130 km/h en alguns punts de les terres de l'Ebre i el camp de Tarragona. Moltes ratxes de vent superiors als 90 km/h sovintejaran també a la meitat sud del país. A últimes hores del vespre i ja de cara a la nit, la tramuntana també entrarà amb violència per l'Empordà.