No es veu fred intens ni a curt ni a mig termini

Aquesta matinada de diumenge ha estat lleugerament més freda que l'anterior. En moltes fondalades de l'interior ha tornat a glaçar.

Com a novetat, a mesura que avancin les hores, el cel s'anirà tapant a la Val d'Aran i zones de la cara nord del Pirineu occidental, on hi podria precipitar feblement durant la tarda i el vespre, amb neu cap als 1.800m, poca cosa en general.

540x306 Probabilitat de precipitació prevista per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Probabilitat de precipitació prevista per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Cap a ponent, a les terres de l'Ebre i al camp de Tarragona, el vent de mestral bufarà amb ganes gran part de la jornada, amb cops que encara podran superar puntualment els 90 km/h. Durant el migdia i la tarda, aquests vents terrers arribaran reescalfats a tot el litoral sud i a gran part de la costa central, on és molt probable que s'acostin o es superin puntualment els 20°C. En tot el litoral, imperarà la bonança durant gran part de la jornada.

540x306 Previsió de ratxes màximes de vent per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Previsió de ratxes màximes de vent per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Previsió d'anomalies de temperatura previstes per diumenge respecte a divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo Previsió d'anomalies de temperatura previstes per diumenge respecte a divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo

La setmana que ve seguirem amb temps estable i encara ventós durant el proper dilluns i més calma durant la jornada de dimarts. De cara a finals de setmana, podríem estar sota l'influència de fronts atlàntics més productius sobre Catalunya, especialment cap al Pirineu, on podrien deixar les nevades tant esperades.

Durant la jornada d'aquest diumenge esperem que l'ambient fresc o fred del matí en molts punts de l'interior, es suavitzi de cara a migdia amb la desaparició de moltes boires que encara persisteixin a la Catalunya central i Osona especialment.