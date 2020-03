La méteo: s'acaba l'ambient de maig i s'acosten pluges

Avui els mapes del temps confirmen que la setmana que ve començarà amb pluges, i que aquesta borrasca que arribarà dilluns afectarà sobretot les Terres de l'Ebre i algunes comarques de l'oest. Entre dilluns i dimarts les precipitacions podrien acumular més de 50 l/m2 en molts sectors del Pirineu i Prepirineu o en altres comarques de l'extrem oest de Catalunya, i a les Terres de l'Ebre sembla probable que les acumulacions superin els 100 l/m2.

No tenim al davant un temporal com el Gloria, però dilluns els cops de vent de llevant arribaran a superar els 70 o 80 km/h en algunes comarques del sud, i cal esperar onades que puguin superar els 3 metres. Res fa pensar que hagi de ser un temporal de mar llarg, però entre dilluns a última hora i dimarts la situació marítima s'entreveu novament complicada sobretot a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, però també en menor mesura a la costa central.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts

Aquest divendres ha començat encara amb boira i núvols baixos en alguns punts de la costa. El matí no ha estat gens fred, la temperatura a primera hora era clarament positiva a tot arreu, i tot i que a les cotes altes del Pirineu el termòmetre ha començat a baixar, amb prou feines s'ha situat sota zero durant les últimes hores.

Avui ja no serà un dia de maig com ahir: al migdia la temperatura serà clarament més baixa en moltes comarques interiors i de muntanya, i els valors màxims de temperatura recularan més de 5 graus en molts punts, sobretot de l'oest de Catalunya. Es passarà de màximes de fins a 25 graus a valors de menys de 20. A la costa el canvi es notarà poc, perquè ahir la boira ja va fer recular clarament el termòmetre en alguns punts pròxims al mar. Entre diumenge i sobretot dilluns la temperatura baixarà més, especialment al migdia més que de nit.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquesta nit han caigut alguns xàfecs sobtats, sobretot al Pirineu i Prepirineu, pluges que han arribat a deixar 7 l/m2 al Lac Redon, 5 a la Bonaigua, 4 a Tírvia i a Vielha, 3 a Sort, 2 a Núria i 1 a Puigcerdà. Fins al migdia seguiran caient alguns ruixats intermitents en aquestes comarques, i no són descartables gotellades puntuals en altres indrets.

El cap de setmana començarà amb molts núvols a les comarques de Girona i de Barcelona; els més espessos se situaran en comarques com la Selva, el Gironès i el Maresme, però no plourà enlloc. A la tarda les clarianes aniran guanyant terreny. Diumenge començarà amb molt de sol, però a la tarda es començarà a acostar per l'oest el canvi de temps.