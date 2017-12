Protecció Civil activa la prealerta del pla Ventcat i Procicat

El vent de ponent i garbí ja s'ha començat a fer notar aquest diumenge a bona part de Catalunya, malgrat que de moment la majoria de ratxes no han passat de moderades. Fins a les 17 h cal destacar un cop de fins a 113 km/h al cim del Puig Sesolles (Montseny), 92 a l'Albiol o 75 al Montsec d'Ares.

En aquest sentit, Protecció Civil ha activat avui la prealerta del pla Ventcat en base a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya de vent fort sobretot a partir de la matinada, moment en el qual s'estendrà a les comarques pròximes al litoral.

El vent també implicarà fort tràngol marítim, motiu pel qual també es manté en fase de prealerta el pla Procicat. Es preveu fort onatge a partir d'aquesta mitjanit, i durant tot el dilluns al litoral, sobretot al central, on les onades podran superar els 2,5 metres d'altura.

Els mapes de previsió d'onatge anuncien onades que, demà al matí, podrien arribar a superar els 5 metres a mar obert, a unes poques milles de la costa, entre la Costa Central i l'extrem sud de la Costa Brava. El tràngol marítim també serà molt rellevant a partir d'aquesta nit a l'entorn de les Illes Balears.

Recomanacions

Protecció Civil demana extremar la prudència i fa un seguit de recomanacions com no deixar testos o altres objectes que puguin caure a l'exterior, tancar portes i finestres i abaixar les persianes. Al carrer recomana vigilar amb allò que el vent pugi fer caure: mobiliari urbà, grues, vehicles o branques, entre d'altres. També demana informar-se de la situació abans d'agafar el vehicle o sortir a fer activitats a l'aire lliure i, referent al temporal marítim, recomana allunyar-se dels espigons i punts on les onades trenquin amb força.

L''Ana', la borrasca responsable de l'enrenou meteorològic

Ana ha estat la primera borrasca batejada conjuntament per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Météo-France i l'Institut Portuguès del Mar i l'Atmosfera (IPMA). A partir d'ara aquests organismes s'encarregaran d'anomenar les borrasques profundes, que puguin afectar la península Ibèrica i França, i causar un impacte de béns i persones. Segons sembla, el fet de nombrar les borrasques profundes fa que la població estigui més atenta a les recomanacions de seguretat, quan l'amenaça de vent fort està clarament identificada.

La borrasca 'Ana' s'ha format i aprofundit en un període molt curt de temps. Es tracta d'un cas de ciclogènesi explosiva, es a dir, una pertorbació que ha perdut més de 24 hPa de pressió al seu centre en menys de 24 hores.

On és ara l''Ana'?

Diumenge a la tarda el centre de l''Ana' assolia ja una pressió atmosfèrica a l'entorn de 980 hPa i s'emplaçava a un centenar de quilòmetres al nord de Galícia. De matinada, el seu ull ja s'haurà desplaçat fins a la Bretanya i la seva pressió haurà baixat fins a 970 hPa.

Serà justament aquesta nit, i a primeres hores de dilluns, quan s'espera que s'assoleixin les ratxes de vent del sud-oest -de garbí-més notables a Catalunya. En trams de la Costa Central, la Costa Brava, en zones de l'interior de Girona i dels cims del Pirineu se superaran fàcilment els 90 km/h.

La ventada minvarà dilluns abans del migdia, coincidint amb el pas d'un front que deixarà pluja a bona part del país. El vent girarà a mestral a la tarda i perdrà intensitat.