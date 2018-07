Tempestes de tarda a l'espera d'un pic de calor forta el cap de setmana

Aquest dimecres ha començat amb cel mig ennuvolat a la costa i al prelitoral centrals, i també en punts del Pirineu. Avui els intervals de núvols tindran més protagonisme que ahir, sobretot a l'est i a les comarques del Pirineu i Prepirineu. Aquesta tarda els ruixats i tronades afectaran molts indrets de la serralada, del Prepirineu i també comarques interiors de Girona i punts de la Catalunya Central.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres

Avui les tempestes més fortes afectaran probablement sectors del Ripollès, de la Garrotxa i punts de l'interior de l'Empordà. Un cop formades, les tempestes es desplaçaran de sud-oest cap a nord-est; per tant, avui és menys probable que arribin fins a la costa. No es pot descartar algun xàfec més puntual també al voltant de Barcelona o en àmbits com el Vallès i el Penedès al migdia.

Demà les tempestes de tarda continuaran apareixent en molts punts de muntanya i en algunes comarques interiors, però a mesura que s'acosti el cap de setmana les nuvolades aniran a la baixa fins i tot al Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

Sense cap mena de dubte la calor marcarà el tram final de la setmana. Els dies vinents el termòmetre s'enfilarà clarament, especialment dissabte i diumenge, dies en què s'igualaran o se superaran les temperatures més altes d'aquest estiu fins ara. Màximes que flirtejaran amb els 40 ºC a Ponent, i temperatures de més de 30 ºC a la costa. El pic de calor durarà com a molt fins dilluns; els mapes del temps apunten que és molt probable que a partir de dimarts la temperatura es normalitzi.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

El canvi de temps de l'inici de la setmana que ve ens podria portar cap a un temps més variable i amb alguns ruixats més de tarda a les comarques de Girona i de Barcelona, però això encara és poc clar en els mapes del temps.