La calor farà un pas enrere a partir de diumenge

La calor, l'estancament i la inversió tèrmica han fet que aquesta nit hagi tornat a ser tropical al Tibidabo. Per segona nit consecutiva l'Observatori Fabra ha registrat una temperatura mínima de més de 20 graus, avui encara més alta que ahir: 21,3º. Juntament amb la de Portbou és l'única estació del Meteocat que ha registrat una temperatura mínima per sobre dels 20 graus aquesta nit, tot i que al centre de Barcelona el termòmetre s'ha quedat en 19,8 graus. Una estació particular ubicada al massís de Cadiretes ha registrat també una temperatura mínima de 21,9 graus, cosa que posa de manifest que la nit pot haver sigut tropical en diversos punts elevats de la serralada Litoral.

Avui farà tanta calor com ahir: al migdia la temperatura es tornarà a situar poc per sobre o poc per sota dels 30 graus a la majoria de comarques. La massa d'aire càlid que ens està afectant aquests últims dies es començarà a moure cap a l'oest, cosa que farà que avui sigui el dia més calorós de la setmana en algunes comarques de Ponent. No seria estranya fins i tot alguna temperatura de 35 graus en aquest sector.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

A partir d'aquí començarà la baixada. Demà farà calor però la temperatura es quedarà en general un o dos graus més curta que avui. Entre diumenge i dilluns aquesta baixada del termòmetre s'accentuarà i serà de més de 5 graus en algunes comarques del Pirineu, del Prepirineu i de Ponent. Començarem la setmana que ve amb una calor molt més raonable per a l'època, i sembla que aquestes temperatures més baixes es mantindran durant bona part de la setmana que ve.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Aquesta baixada de la temperatura anirà acompanyada d'alguns ruixats i tempestes. Avui el sol predominarà i les nuvolades que creixin al Pirineu només arribaran a deixar ruixats molt aïllats. Demà començarà a canviar el temps: al matí augmentaran els núvols per l'oest i a la tarda cal esperar alguns xàfecs i tronades irregulars al Pirineu. No és gens descartable que algun ruixat s'estengui fins al Prepirineu o punts de la Catalunya Central i Ponent.

Diumenge serà un dia de sol enterbolit en moltes comarques. En aquest cas, però, els ruixats de tarda seran més aïllats i afectaran només alguns punts del Pirineu. Per dilluns s'entreveu un canvi de temps més important, no plourà a tot arreu però els núvols seran abundants en molts indrets. Al matí les pluges podrien afectar no només punts del Pirineu i Prepirineu, sinó també moltes comarques de la meitat oest de Catalunya. En general seran pluges poc abundants i que no anirien acompanyades de tempesta.

La setmana que ve sembla que tindrem més variabilitat de temps que en aquesta. No hi ha indicis de cap situació clara de pluges més enllà de dilluns, però segurament les nuvolades de tarda creixeran amb més alegria i els ruixats i tronades de tarda seran més freqüents que els últims dies.