El cap de setmana serà més fred i la setmana que ve podria treure el cap l'hivern

Aquest matí la boira ha guanyat protagonisme, tant a Ponent com en fondalades de la Catalunya Central o fins i tot a prop de la costa. Amb el pas de les hores s'anirà desfent, però en alguns punts del pla de Lleida és possible que pugui persistir durant bona part del matí. Aquest dijous ha començat amb menys fred que ahir en general, especialment a Ponent, on els núvols baixos han evitat que l'escalfor del dia anterior s'escapés tan clarament de matinada. En alguns punts del Segrià aquest matí el termòmetre marcava 5 graus més que ahir.

El migdia d'avui serà el més càlid de la setmana en molts sectors de la costa i del prelitoral, i en algunes comarques de Girona el termòmetre arribarà a fregar els 25 graus al centre del dia a causa d'una lleugera entrada de vent sec. A Ponent, en canvi, la boira pot frenar més el termòmetre que ahir. En general avui farà sol, però el vent de nord retindrà núvols al vessant nord del Pirineu, on fins i tot es podrien escapar algunes gotes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui caldrà estar pendents de la tramuntana a l'Empordà: al vespre el vent bufarà amb cops de fins a 100 km/h en aquest sector. El vent serà especialment fort al nord del cap de Begur, però demà al matí també també bufarà amb ganes en punts del Baix Empordà. El Meteocat té actius avisos per vent i sobretot per mala mar, la forta tramuntana provocarà onades de més de tres metres d'altura al nord de la Costa Brava. El vent també es deixarà sentir amb ganes al Baix Camp i a les Terres de l'Ebre. Demà les ventades perdran força demà, i durant el cap de setmana gairebé desapareixeran.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest vespre Cops de vent màxims previstos per aquest vespre

L'entrada del vent de nord farà que els pròxims dies l'ambient sigui bastant més fred, sobretot a les nits i a primera hora. En molts indrets les matinades del cap de setmana seran les més fredes de la tardor fins ara, amb glaçades que ja no només afectaran el Pirineu, sinó que s'estendran per altres fondalades interiors i prelitorals, sobretot a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. Dissabte i diumenge la temperatura també es quedarà més curta al migdia, però el sol i la manca de vent faran que l'ambient sigui encara agradable a les hores centrals de la jornada.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Tot i que entre dilluns i dimarts el termòmetre repuntarà una mica, d'avui en vuit és bastant possible que entrem en una fase de fred més marcat i temperatures fins i tot de principis d'hivern. Alguns models de previsió dibuixen una entrada d'aire fred que faria baixar la temperatura fins a nivells que encara no hem vist aquesta tardor. Tot això passaria durant la segona part de la setmana que ve. El canvi de temps aniria acompanyat de nevades al nord del Pirineu i potser d'alguns ruixats en altres comarques, però a hores d'ara que arribi el fred és força més probable que no pas que arribin pluges destacables.