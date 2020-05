L'estiu avançat s'allargarà fins al cap de setmana

Aquesta nit ha estat la més calorosa des que va començar la pujada dels termòmetres. Al voltant de Barcelona la temperatura mínima amb prou feines ha baixat dels 20 graus: al Raval la mínima ha estat de 18,5 graus, i al Museu de Badalona, de 19. A Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, l'efecte del vent de ponent ha provocat que la temperatura mínima no hagi baixat dels 20,5 graus en tota la nit. Nit tropical a la Garrotxa a principis de maig.

A prop de mar les pròximes dues nits seran tan xafogoses com aquesta. Si s'arriba a produir la primera nit tropical de l'any també a Barcelona, és a dir, la primera nit en què no es baixi dels 20 graus, seria la més prematura dels últims anys. Al Raval com a mínim des del 2007 no hi ha hagut cap nit tropical abans del 24 de maig.

Avui serà un dia més enterbolit que ahir, sobretot a prop de la costa, on els núvols seran més espessos que a l'interior i que al Pirineu. A la tarda es podria escapar algun xàfec puntual al voltant del Ripollès, però serien fenòmens molt aïllats. Tot i els núvols, aquesta tarda farà més calor que ahir en alguns sectors de la costa i del prelitoral, sobretot al sud i en comarques centrals. Avui alguns termòmetres tornaran a fregar els 30 graus en aquest sector, mentre que al Pirineu i a Ponent la temperatura ja començarà a recular. Ahir es va arribar a una temperatura extraordinària de 32 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran; a Lleida la màxima va escalar fins als 31, i a la Seu d'Urgell, fins als 30.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà encara serà un dia molt d'estiu, i al voltant de l'Empordà farà més calor que avui, però a mesura que avanci la setmana la temperatura anirà baixant de forma lenta i progressiva. El canvi no serà clarament notori fins al cap de setmana. Diumenge arribarà un canvi de temps que podria provocar ruixats i tempestes en moltes comarques, i llavors entrarà una massa d'aire bastant més fresc que farà que la temperatura baixi més de cinc graus en general. A partir de diumenge tot fa pensar que deixarem enrere l'estiu avançat i tornarem a la primavera.

Fins diumenge el risc de ruixats serà bastant baix. Demà a la tarda es podrien escapar xàfecs puntuals entre el Ripollès, la Cerdanya i el nord del Berguedà, però en general durant la segona part de la setmana els ruixats continuaran sent escassos fins i tot en punts de muntanya. Demà farà més sol que avui, i dijous i divendres el cel tornarà a quedar enterbolit en alguns moments, però en general els núvols no taparan el cel.