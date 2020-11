El fred trigarà a tornar

Aquest dilluns ha començat amb una mica més de fred que ahir en comarques de Girona, a la Catalunya Central i punts del Pirineu, on les mínimes han baixat 3 o 4 graus. La inversió tèrmica ja es torna a manifestar, i serà una tònica de la primera part de la setmana. La mínima avui a Cardona ha sigut de 3 graus, mentre que a Montserrat s'ha quedat en 10. A Das hi ha hagut -2 graus de mínima, però a la Tosa d'Alp ha sigut de 2 graus positius. Aquestes són algunes altres temperatures mínimes d'avui (en ºC):

El Pont de Suert, 2

Girona, 4

La Seu d'Urgell, 4

Olot, 4

Mollerussa, 5

La Bisbal d'Empordà, 5

Vic, 6

Lleida, 7

Igualada, 7

Gandesa, 7

Tortosa, 9

Tarragona, 10

Barcelona (Zoo), 11

La calma i la inversió tèrmica faran que les dues pròximes nits i matinades puguin ser encara una mica més fredes, però en canvi els migdies seguiran sent molt suaus, amb temperatures a prop dels 20 graus en moltes comarques. El fred quedarà reduït a primera hora, sense ser tampoc en aquest moment destacable. Les boires aniran a més al pla de Lleida i en zones enclotades de la Catalunya Central i del Pirineu.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Tot i que avui i demà hi haurà estones de cel enterbolit per alguns núvols prims, en general el temps serà molt estable. Demà a la tarda s'arribaran a escapar ruixats puntuals en punts del Ripollès i del nord d'Osona, i no són descartables gotellades també al voltant del Montseny i en punts del Prepirineu, però en general la primera part de la setmana estarà marcada pel sol. Entre dijous i divendres el cel quedarà més ennuvolat i es podrien arribar a escapar alguns plugims a la costa, però en general el més probable és que no torni a ploure fins a la setmana que ve.

No hi ha gaires canvis de masses d'aire a la vista, de manera que aquest ambient poc fred durant bona part del dia s'allargarà tota la setmana. Dijous i divendres l'augment dels núvols pot fer augmentar una mica el fred al migdia, però per contra farà pujar les temperatures nocturnes. És poc probable que el cap de setmana que ve el temps sigui plujós o gaire ennuvolat.

Tampoc serà una setmana de gaire vent. Al voltant de dijous l'acostament d'un front farà bufar el garbí en punts de la costa central i del sud de la Costa Brava, però en general aquesta setmana el mar estarà tranquil, a diferència del que ha passat aquests últims dies.