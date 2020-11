Les glaçades s'han repetit a l'interior i també han aparegut a alguns trams del litoral

Aquesta matinada la inversió tèrmica s'ha accentuat. L'exemple més clar és al Pirineu, on a les valls la temperatura ha baixat fins i tot per sota dels -5 ºC, mentre que per sobre dels 2.200 metres d'altitud la mínima ha voltat entre 3 i 5 ºC. De nou, les glaçades han afectat la majoria de comarques interiors i, fins i tot, a punts de l'Empordà han arribat a la mateixa línia de la costa:

-6 ºC a Prades

-6 ºC al Pont de Suert

-4 ºC a les Borges Blanques

-2 ºC a Solsona

-1 ºC a Torroella de Montgrí

1 ºC a Sabadell

3 ºC al Vendrell

4 ºC al Prat de Llobregat

6 ºC a Amposta

El temps es mantindrà ben tranquil al llarg de tota la jornada. Malgrat la presència d'alguna boirina matinal a l'interior, en conjunt dominarà l'ambient assolellat. L'única novetat és que a trams de la Costa Daurada es formaran alguns intervals de núvols baixos. La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir o una mica més alta i, en general, se situarà entre els 12 i els 17 ºC.

Demà reapareixerà la boira a les comarques de Ponent i a punts de la vall de l'Ebre. De manera més local, també hi haurà alguna boirina o banc de boira en altres fondalades interiors. Amb el pas de les hores s'aniran aixecant, però al Pla de Lleida li costarà més i fins i tot podria ser persistent. A la resta del territori farà sol, amb alguns núvols prims a partir de la tarda.

La temperatura no variarà gaire. De bon matí caldrà abrigar-se, ja que es repetiran els valors per sota dels 0 ºC a les planes i fondalades de l'interior. Per la seva banda, la màxima, superarà els 15 ºC al litoral i al prelitoral, mentre que al Pla de Lleida l'ambient es mantindrà fred.

651x366 Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

L'anticicló es començarà a enretirar a partir de dimarts. Tot i això, encara serà un dia tranquil, amb bandes de núvols alts que aniran creuant el cel d'oest a est. Durant la segona meitat del jornada els núvols s'aniran fent cada vegada més compactes al litoral i, abans de mitjanit, ja hi podria haver algun plugim en aquest sector.

Els models confirmen que a mitjans de setmana arribarà una pertorbació a la Península Ibèrica, si bé encara hi ha incertesa pel que fa a la posició de la baixa. Ara per ara tot fa pensar que dimecres els ruixats guanyaran terreny pel litoral i el prelitoral. Dijous, i en menor mesura divendres, són els dies en els quals podria ploure de manera més extensa, amb les precipitacions més continuades i abundants a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre. Amb tot, el fred de nit anirà de baixa.