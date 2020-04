Les pluges no trigaran a tornar

Aquest dimarts ha començat encara amb intervals de núvols en moltes comarques de la costa i també de l'extrem oest. Avui gairebé no plourà enlloc, amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant. D'entre les precipitacions més abundants d'ahir en destaquen (en l/m2):

Santa Susanna, 56

Malgrat de Mar, 53

Santa Coloma de Farners, 47

L'Estartit, 45

Castell d'Aro, 42

Arenys de Mar, 36

Blanes, 36

Vallirana, 36

Roses, 30

Girona, 27

Banyoles, 27

Barcelona, 26

Terrassa, 24

Granollers, 22

Aquesta tarda s'escaparan ruixats puntuals al Pirineu i Prepirineu, però seran fenòmens aïllats. Al migdia avui l'ambient tornarà a ser molt primaveral, amb temperatures màximes que en general es mouran entre els 17 i els 22 graus.

651x366 Diferència previsa entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència previsa entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquesta setmana entrarà una massa d'aire una mica més càlid, a poc a poc la temperatura anirà pujant però aquests ascens es notarà bastant més de nit i a primera hora que no pas als migdies. El cap de setmana passat hi va haver migdies en què els 20 graus es van superar gairebé arreu, això probablement no tornarà a passar fins la setmana que ve.

Els dies vinents els núvols augmentaran i el temps serà més insegur. Demà el dia començar amb ganes clarianes, però amb el pas de les hores el risc de ruixats anirà a més, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i en algunes comarques de Girona, on a última hora s'hi escaparan xàfecs dispersos. De nit els ruixats podrien afectar més comarques.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dijous al vespre Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dijous al vespre

Dijous i divendres seran dies amb més núvols que clarianes, tot i que gairebé no plogui enlloc. Diferents models de previsió dibuixen una nova tongada de pluges extenses de cara al cap de setmana, especialment entre diumenge i dilluns. Encara és aviat per precisar sobre això, però hi ha força indicadors que apunten que abans no s'acabi l'abril tornarà a ploure amb ganes.